'Все закончится': в Дании заявили, что захват США Гренландии будет означать развал НАТО

Заявления президента США Дональда Трампа относительно Гренландии следует воспринимать серьезно. Любая агрессия против членов НАТО может привести к развалу альянса.

Об этом в комментарии СМИ сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По ее словам, границы государств должны оставаться неизменными, независимо от действий отдельных лидеров.

"Хочу четко заявить, что если США решат атаковать другую страну НАТО военным путем, все закончится. Включая с нашим НАТО и, соответственно, с той безопасностью, которая обеспечивалась со времени окончания Второй мировой войны", – говорится в заявлении премьер-министра

В конце речи Фредериксен заверила, что делает все возможное для сохранения международных правил. Она добавила, что верит в то, что "границы не меняются ни в одну, ни в другую сторону".

Что предшествовало

Ранее Кэти Миллер (жена одного из помощников Дональда Трампа Стивена Миллера) опубликовала в соцсети карту Гренландии в цветах американского флага вместе с подписью:"Скоро".

Глава Белого дома неоднократно поднимал вопрос о возможности аннексии Гренландии, ссылаясь на ее стратегическое расположение и природные богатства.

Недавно Трамп снова заговорил о необходимости контроля Вашингтона над этим островом. Слова Трампа прозвучали на фоне резонансных событий в Венесуэле.

По словам американского президента, Соединенным Штатам нужна Гренландия – это якобы является "абсолютной необходимостью".

Ранее OBOZ.UA сообщал, глава Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлов публично высмеял намерения президента США Дональда Трампа относительно возможного приобретения Гренландии.