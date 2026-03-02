'Собираем на иранорез': украинцы отреагировали мемами на войну на Ближнем Востоке. Фото

В субботу 28 февраля США и Израиль начали совместную операцию против Ирана на Ближнем Востоке. В ответ Иран запустил баллистические ракеты по Израилю в тот же день.

Пока часть пользователей соцсетей активно обсуждала ход событий, другая начала создавать мемы и шутить о новостях. В соцсетях пользователи сразу отреагировали на события собственными публикациями и шутками.

В соцсетях появилась "открытка-поздравление" с Третьей мировой войной.

Реакция в сети

Украинцы начали обсуждать, стоит ли Третья мировая война на пороге, или уже наступила. Некоторые публиковали ироничные советы о том, как выживать в условиях военных действий и не терять оптимизма. Другие же напоминали о важности радоваться обыденным вещам, в частности приходу весны.

Отдельно пользователи упоминали о возможных отключениях света, проводя параллели с собственным опытом последних лет. В лентах появлялись изображения с подписями о запасе свечей, павербанков и генераторов.

А еще – так называемые открытки с шуточными поздравлениями с началом Третьей мировой войны.

Герои мемов

На фоне новостей в украинском сегменте соцсетей распространились мемы с Псом Шайтаном. Образ отсылает к Псу Патрона – символу разминирования и информационной поддержки во время войны. Пользователи шутили о якобы срочной командировке Патрона в ОАЭ и консультациях по безопасности.

В мемах также фигурировали четвертый президент Украины Виктор Янукович, президент Беларуси Александр Лукашенко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Их изображали в контексте событий на Ближнем Востоке, добавляя ироничные подписи и фотомонтажи.

