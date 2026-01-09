'Гренландия важна для США и мира': Вэнс призвал ЕС серьезно относиться к Трампу

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров серьезно отнестись к заявлениям американского лидера Дональда Трампа относительно Гренландии. Он отказался сказать, на какие именно действия по отношению к части территории Дании согласятся в США, оставив это "на усмотрение президента". Но вице-президент США отметил значение этого острова для обороны США и вообще для глобальной противоракетной безопасности.

Видео дня

Вэнс сослался на намерения неназванных "враждебных противников", однако также не уточнил, кто это и какие именно намерения они имеют. Об этом он вице-президент заявил во время последнего брифинга в Белом доме.

Совет Европе

"Мой совет европейским лидерам и всем остальным заключался бы в том, чтобы они воспринимали президента Соединенных Штатов серьезно. Что он сказал о Гренландии? Оставьте в стороне безумные чрезмерные реакции, которые я видел со стороны прессы и некоторых людей в Европе. Что сказал президент? Во-первых: Гренландия действительно важна не только для противоракетной обороны Америки, но и для противоракетной обороны всего мира. Мы знаем, что существуют враждебные противники, которые проявили большой интерес к этой конкретной территории, этому конкретному кусочку мира", – сказал Вэнс.

Он не конкретизировал ни "враждебных противников", ни будущие действия США.

"Так что мы просим наших европейских друзей серьезнее относиться к безопасности, потому чтоесли они этого не сделают, Соединенным Штатам придется что-то с этим делать. Что именно – я оставлю на усмотрение президента", – заявил американский вице-президент.

"Мы просим воспринимать безопасность этой земли более серьезно", – подчеркнул Вэнс, добавив, что США "продолжат дипломатию" со всеми заинтересованными сторонами.

Планы США в отношении острова

По словам Вэнса, Дания и европейцы в целом не выполнили должным образом работу по обеспечению безопасности Гренландии. В частности, он подчеркнул, что Европа не инвестировала достаточно средств в оборону острова.

Также он упрекнул европейцев за то, что в контексте Гренландии они спорят о прошлом. В то же время, по мнению Венса, сейчас Европа может сделать любую глупость.

"И что я слышу, они постоянно спорят о прошлом: мы вместе воевали во Второй мировой войне или мы вместе воевали в войне с терроризмом. Мы благодарны за это. Мы любим таких союзников. Но то, что вы сделали что-то умное 25 лет назад, не означает, что вы не можете сделать что-то глупое сейчас", – заявил вице-президент США.

Что предшествовало

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп заявил: аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство президента США уже разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!