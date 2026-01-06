У Трампа работают над соглашением по Гренландии, которое предложат властям острова – The Economist

Правительство президента США Дональда Трампа разрабатывает соглашение по Гренландии, которое потенциально могут предложить властям острова. В частности, предлагается заключить Договор о свободной ассоциации.

Об этом говорится в материале The Economist. В Белом доме предполагают, что международные договоры только сделают народ Гренландии богаче.

Мирный план Трампа по Гренландии

Издание пишет, что аналогичные договоры Штаты уже заключили с Микронезией, Маршалловыми островами и Палау. В Вашингтоне оказывают им финансовую помощь, а те взамен делегируют США вопросы обороны, сохраняя внутреннюю автономию.

Также отмечается, что стратегия США имеет две цели: усилить разногласия между Данией и Гренландией и попытаться наладить прямой диалог с правительством Гренландии без участия Копенгагена.

На территории Гренландии уже функционирует американская военная база "Питуффик". Имеющиеся соглашения с Данией не устанавливают ограничений на численность войск США. Однако для увеличения присутствия на острове ВС США, скорее всего, потребуется согласие Дании.

Журналисты заявляют, что хотя заявления США и вызвали беспокойство среди лидеров стран Европы, сценарий прямого присоединения острова является малореалистичным.

Что предшествовало

Незадолго до этого жена одного из помощников Дональда Трампа – Стивена Миллера, Кэти, опубликовала в соцсети карту Гренландии в цветах американского флага вместе с подписью: "Скоро".

Напомним, председатель Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлоу публично высмеял намерения Дональда Трампа "купить" Гренландию. А министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен подчеркивал, что страна не пойдет на требования президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, на это отреагировала глава датского правительства Метте Фредериксен. В обращении к президенту США она напомнила, что Гренландия, будучи автономной территорией в составе Королевства Дания, подпадает под гарантии безопасности Североатлантического альянса.

