Как украинцы относятся к идее отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности от США и Европы: опрос раскрыл настроения

Более половины украинцев выступает против вывода войск с Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности. В течение нескольких волн опроса социологи зафиксировали стабильно критическое отношение к такому предложению.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС). Опрос провели в середине и в конце января, а также в середине февраля 2026 года.

По состоянию на середину февраля 2026 года 57% опрошенных категорически отвергают вывод украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США и Европы. В целом согласиться на такое предложение готовы 36% респондентов, преимущественно неохотно. 7% участников исследования не определились или отказались отвечать.

Сравнение результатов трех волн исследования показывает, что существенных изменений в общественных настроениях в течение месяца не произошло. В конце января 52% были категорически против, а 40% в целом поддерживали предложение, тогда как в середине января эти показатели составляли соответственно 54% и 38%.

Дополнительный эксперимент в феврале 2026 года предусматривал уточнение порядка действий и содержания гарантий безопасности от США. Респондентам сообщали, что гарантии могут быть предоставлены только после вывода украинских войск, при этом США не будут размещать свои войска в Украине, не будут закрывать небо и не будут предоставлять бесплатно оружие. При такой формулировке доля тех, кто готов поддержать соглашение, снизилась с 36% до 25%, а количество категорических противников выросло с 57% до 68%.

