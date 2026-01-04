"Абсолютно необходима": Трамп снова озвучил претензии США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости контроля Вашингтона над Гренландией. Слова Трампа прозвучали на фоне резонансных событий в Южной Америке и активных обсуждений в его политической среде.

Об этом заявил сам Дональд Трамп в воскресенье в разговоре с журналистами The Atlantic. По его словам, Соединенным Штатам нужна Гренландия, и он назвал это "абсолютной необходимостью". Издание обращает внимание, что заявление прозвучало всего через несколько часов после военной операции США в Венесуэле.

После слов Трампа и сообщений его сторонников в соцсетях резко отреагировали в Дании и Гренландии. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал один из таких постов "неуважением". Он подчеркнул, что отношения между государствами и народами строятся на взаимном уважении и международном праве, а не на символических жестах. В то же время политик успокоил, что причин для паники нет и страна не продается.

Датский посол в США Йеспер Меллер Серенсен напомнил о многолетних оборонных связях между двумя странами. Он подчеркнул, что США и Дания являются близкими союзниками и имеют общие интересы в Арктике.

По его словам, Копенгаген в 2025 году увеличил расходы на оборону, выделив 13,7 миллиарда долларов на безопасность в Арктике и Северной Атлантике, и ожидает уважения к территориальной целостности королевства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Кэти Миллер бывшая чиновница администрации президента США Дональда Трампа и жена его советника Стивена Миллера, намекнула на возможный контроль США над Гренландией чем спровоцировала скандал. К публикации она добавила лаконичную подпись – "вскоре". Сообщение получило огласку в соцсети, из-за чего пользователи предположили, что Миллер намекает на возможный переход острова под контроль США.

Ранее глава Комитета по вопросам обороны парламента Дании Расмус Ярлов публичновысмеял намерения президента США Дональда Трампа относительно возможного приобретения Гренландии.

Кроме того, Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что страна не пойдет на требования президента США Дональда Трампа о передаче Гренландии. В понедельник в Копенгагене он провел встречу с послом США Кеном Хауэри, чтобы получить объяснения заявлений американского лидера. Встреча состоялась после объявления Трампа о намерении назначить специального посланника по вопросам Гренландии.