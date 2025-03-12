'Важный шаг к миру': европейские лидеры поприветствовали результаты переговоров Украины и США в Джидде

В Европе положительно отреагировали на результаты переговоров Украины и США в Джидде 11 марта. Об этой важной встрече в Саудовской Аравии отозвались лидеры европейских стран и институций.

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Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина и Соединенные Штаты на переговорах добились прогресса. Политик поздравил с этим Киев.

"Теперь мяч явно на стороне России. Франция и ее партнеры по-прежнему привержены крепкому и долгосрочному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины", – добавил Макрон.

Результаты первого раунда украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии также поприветствовал британский премьер-министр Кир Стармер. Он отметил, что начало переговоров сторон является "выдающимся прорывом".

"Я тепло приветствую соглашение сегодня в Джидде и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим выдающимся прорывом. Это важный момент для мира в Украине, и сейчас мы все должны удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь крепкого и безопасного мира", – подчеркнул политик.

От имени Еврокомиссии результаты встречи приветсвовала ее президент Урсула фон дер Ляйен.

"Мы приветствуем сегодняшние новости из Джидды, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновление обмена разведданными США и помощи в сфере безопасности. Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всестороннему, справедливому и прочному миру для Украины. Сейчас мяч на стороне России. ЕС готов в полной мере сыграть свою роль", – заявил он.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони тоже поприветствовала результаты переговоров между Соединенными Штатами и Украиной.

"Италия полностью поддерживает усилия Соединенных Штатов под руководством президента Трампа, направленные на достижение справедливого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины. Теперь решение за Россией", – говорится в заявлении итальянского правительства.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал, что, "похоже, американцы и украинцы сделали важный шаг к миру".

"Европа готова помочь достичь справедливого и крепкого мира", – заверил он.

Результаты переговоров Украина и США могут стать важным поворотным моментом в стремлении Украины к продолжительному миру и безопасности, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Германия вместе с нашими партнерами будет поддерживать украинский народ на этом пути. Теперь дело за Россией – прекратить свою агрессивную войну", – добавила она.

Россияне тем временем недовольны результатами переговоров в Джидде. Они начали искать во всем "зраду" и заявлять, что Киев якобы обманул Вашингтон. Также в РФ против 30-дневного перемирия – они считают, что Штаты усилят Украину новым оружием, а России тем временем угрожают дополнительные санкции.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации среди прочего обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией и развитии двусторонних отношений.

Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

Между тем договоренности, достигнутые между Украиной и США в Джидде, уже начали выполняться. Появилось подтверждение, что поставки военной помощи от США уже начались.

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