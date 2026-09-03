"Неожиданный гость из леса": в селе на Закарпатье заметили медведя, бродившего по улицам. Видео

В селе Нижняя Апша Тячевского района Закарпатской области заметили медведя, который бродил по улицам и частным дворам. Животное запечатлели очевидцы и камеры видеонаблюдения.

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Хищник некоторое время пытался найти выход из населенного пункта и вернуться в лес. Видео с животным опубликовал в сети местный журналист Виталий Глагола.

Медведь бродил по селу

В ночь на 1 сентября жители Нижней Апши заметили неожиданного гостя – медведя, который оказался прямо среди жилой застройки.

На опубликованных кадрах видно, как животное перебегает центральную автомобильную дорогу, после чего продолжает бродить по улицам села. Впоследствии медведь спокойно заходит на территорию частных дворов.

Судя по видео, животное вело себя растерянно и пыталось выбраться из населённого пункта.

Почему медведи заходят в населенные пункты

Дикие животные иногда спускаются в горные и предгорные населенные пункты в поисках пищи. Еще одной причиной может быть тревога или изменения в природной среде, из-за которых животное покидает привычное место обитания.

Появление медведя непосредственно возле домов представляет потенциальную опасность для людей, поэтому в случае встречи с диким животным не стоит приближаться к нему или пытаться самостоятельно прогнать его.

Стоит отметить, что убежать от медведя в дикой природе человеку практически невозможно, ведь эти животные способны развивать гораздо большую скорость. Поэтому в случае встречи специалисты советуют не бежать, а медленно отступать и сохранять спокойствие.

Напомним, бурые медведи в Украине преимущественно обитают в Карпатах, в частности в труднодоступных лесах и горных районах. Ученые также фиксируют их возвращение в Чернобыльскую зону отчуждения.

Как писал OBOZ.UA, в горах Буковины фотоловушка запечатлела бурого медведя, который играл с тюком сена. Местные специалисты отмечали, что в лесу животным хватает природного корма, а при малейшем подозрении на опасность они пытаются убежать.

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