Что едят греки по утрам: это может удивить туристов

Греческий завтрак заметно отличается от привычного для многих туристов континентального набора из круассанов, хлопьев и джема. По утрам греки часто выбирают простые и питательные продукты, среди которых йогурт, мед, сыр, оливки, фрукты, пироги и яйца.

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Важной частью утреннего ритуала остается и кофе, который в Греции нередко пьют не спеша. OBOZ.UA рассказывает все, что нужно знать.

Что греки едят на завтрак

Как отмечает издание Stirile PRO, греческий завтрак тесно связан с местной кухней, продуктами и повседневным ритмом жизни. В отличие от классического европейского завтрака, который часто состоит из кофе, хлеба, круассанов, масла, джема, фруктов и хлопьев, в Греции утренняя еда в большей степени отражает местные вкусы.

На столе могут быть греческий йогурт, мёд, оливковое масло, оливки, сыры, хлеб, фрукты и яйца. Также греки едят традиционные пироги и выпечку, в частности бугацу.

Автор материала подчеркивает, что греческий завтрак не обязательно должен быть сложным блюдом. Чаще всего это сочетание простых, но питательных продуктов, которые хорошо насыщают и в то же время не отягощают.

Такой подход связан с принципами средиземноморской диеты, в которой важное место занимают натуральные ингредиенты, свежие местные продукты и легкие сочетания.

Среди самых популярных вариантов, которые греки могут выбрать утром, – соленые пироги, греческий йогурт, хлеб, мед, фрукты, сыры, оливки и кофе.

Йогурт, пироги и кулури

Одним из самых известных продуктов греческого завтрака является густой греческий йогурт. Его едят отдельно или добавляют в него мёд, орехи и свежие фрукты.

К утреннему столу также могут подавать хлеб, сухари, фету и другие местные сыры, помидоры, огурцы, оливки и оливковое масло.

В городах популярным вариантом для быстрого перекуса является кулури – круглый бублик с кунжутом. Его часто покупают в пекарнях по дороге на работу и едят вместе с кофе.

Не менее популярны традиционные греческие пироги. Среди них тиропита с сыром, спанакопита со шпинатом и бугаца, которая может быть как сладкой, так и соленой.

В туристических районах и отелях так называемый греческий завтрак может быть гораздо более разнообразным. Там гостям предлагают яйца, свежие фрукты, местный мёд, джемы, выпечку, традиционные сладости, овощи и орехи.

Кофе – отдельный утренний ритуал

Кофе занимает особое место в повседневной жизни греков. Его пьют не только для того, чтобы проснуться, но и для отдыха и общения.

В Греции не всегда спешат выпить кофе. Одну чашку могут смаковать в течение нескольких часов, превращая этот процесс в своеобразную социальную паузу.

Кто-то выбирает традиционный кофе, приготовленный в турке, а кто-то – эспрессо, капучино, фреддо-эспрессо или фреддо-капучино. В жаркую погоду особенно популярны холодные кофейные напитки.

Среди известных греческих напитков – фрапе, которое готовят из растворимого кофе, воды и льда. Современным фаворитом стал и фреддо-эспрессо.

Распространённое в Греции выражение "pame gia kafe" – "пойдём на кофе" – может означать гораздо больше, чем просто предложение выпить напиток. Часто за этим стоит желание встретиться, поговорить или просто провести вместе немного времени.

Как приготовить греческий завтрак дома

Для греческого завтрака не нужны сложные или редкие ингредиенты. Дома можно использовать греческий йогурт, мед, орехи, фету, яйца, помидоры, тесто для пирога, оливковое масло и кунжут.

Необязательно готовить сразу много блюд – достаточно выбрать один-два варианта.

Греческий йогурт с медом, орехами и корицей. Йогурт выкладывают в миску, сверху добавляют измельченные орехи и мед, а затем посыпают корицей. По желанию можно добавить свежие фрукты.

Тиропита. Для быстрого домашнего пирога понадобятся листы теста, фета, яйца, немного греческого йогурта и оливковое масло или сливочное масло. Фету смешивают с яйцами и йогуртом, выкладывают начинку между слоями теста, смазывают верхний слой и выпекают до золотистой корочки.

Кулури. Для этого бублика понадобятся мука, дрожжи, тёплая вода, немного сахара, соль и оливковое масло. Из теста формируют кольца, окунают их в воду, обваливают в кунжуте и выпекают при температуре 200 °C до золотистого цвета.

Страпатсада. Это простое блюдо готовят из яиц, спелых помидоров и феты. Помидоры тушат в оливковом масле, затем добавляют взбитые яйца и перемешивают. В конце кладут измельченную фету, орегано, соль и перец.

Бугаца. Для сладкой версии нужны тонкое тесто, молоко, манная крупа, сахар, яйца, масло, ваниль, корица и сахарная пудра. Сначала готовят крем из молока, манной крупы и сахара, после чего добавляют яйца и масло. Крем выкладывают между слоями теста и выпекают до золотистой корочки, а перед подачей посыпают сахарной пудрой и корицей.

Как сообщал OBOZ.UA, кабачки хорошо подходят не только для жарки или запекания, но и для приготовления нежных овощных закусок. Такой паштет можно приготовить из простых и доступных продуктов. Он получается кремообразным, ароматным и хорошо сочетается с хлебом или гренками. Приготовление не требует сложных кулинарных навыков.

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