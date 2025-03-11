Прекращение огня и возобновление поставок вооружений: совместное заявление по итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде

На переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного исполнения Российской Федерацией. Соединенные Штаты сообщат России, что взаимность со стороны РФ является ключом к достижению мира.

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Кроме того, Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность Украины. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, текст которого опубликован на сайте Офиса президента.

Стороны договорились и о соглашении о разработке критических минеральных ресурсов – оно будет подписано "как можно быстрее", чтобы "укрепить экономику Украины и гарантировать долгосрочное процветание и безопасность Украины".

В заявлении отмечено, что на переговорах удалось "сделали важные шаги на пути восстановления надежного мира".

"Представители обеих стран высоко оценили храбрость украинского народа, который защищает свое государство, и согласились, что сейчас пора начать процесс установления длительного мира", – говорится в тексте.

Делегация нашего государства еще раз выразила глубокую благодарность от имени украинского народа президенту Дональду Трампу, Конгрессу и жителям Соединенных Штатов за то, что они сделали возможным значительный прогресс на пути к миру.

Киев и Вашингтон также обсудили важность гуманитарных усилий как части мирного процесса, в частности во время вышеупомянутого режима прекращения огня, включая обмен военнопленными, освобождением удерживаемых гражданских лиц и возвращением принудительно перемещенных украинских детей.

"Обе делегации согласились определить состав своих переговорных групп и немедленно начать переговоры для достижения устойчивого мира, который будет обеспечивать долгосрочную безопасность Украины. Соединенные Штаты обязались обсудить эти конкретные предложения с представителями России. Украинская делегация в очередной раз подчеркнула, что европейские партнеры должны быть вовлечены в мирный процесс", – отметили в ОП.

Как ранее писал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что вопрос гарантий безопасности для Украины следует рассматривать уже после заключения мирного соглашения.

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