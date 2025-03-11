'Мяч явно на стороне России': Макрон поздравил Украину и США с прогрессом в переговорах

Украина и Соединенные Штаты на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта достигли прогресса. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон и поздравил Киев.

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Встречу делегаций двух стран в Джидде он прокомментировал вечером во вторник на странице X (Twitter). Лидер Франции отметил, что последующий ход – за Российской Федерацией.

Также он подчеркнул, что для Украины необходимы гарантии безопасности.

"Я приветствую прогресс, достигнутый во время состоявшихся сегодня в Джидде переговоров между США и Украиной, особенно относительно идеи возможного 30-дневного прекращения огня.

Теперь мяч явно на стороне России.

Франция и ее партнеры по-прежнему привержены крепкому и долгосрочному миру, подкрепленному надежными гарантиями безопасности для Украины", – написал политик.

Как писал OBOZ.UA:

– На переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного исполнения Российской Федерацией.

– Кроме того, страны готовы уже в ближайшее время заключить соглашение о редкоземельных металлах.

– США также отменили паузу в обмене разведданными и восстанавливают военную помощь Украине.

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