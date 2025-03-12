'Лучше бы Камала победила': у россиян истерика из-за договоренностей Украины и США в Джидде. Обзор соцсетей

Во вторник, 11 марта, в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялась встреча американской и украинской делегаций. Украина выразила готовность к прекращению огня, если его будет соблюдать и Россия, а США теперь отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военную помощь нашей страны. Такое развитие событий очень не понравилось россиянам – они начали искать во всем "зраду" и заявлять, что Киев якобы обманул Вашингтон.

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Об этом в сети писали российские паблики, Z-военкоры и каналы, связанные с источниками в Кремле. OBOZ.UA собрал основные реакции на переговоры в Джидде со стороны страны-агрессора.

Депутат Госдумы России Виктор Соболев заявил, что РФ не пойдет на 30-дневное перемирие в войне против Украины. В Москве говорят, что пауза в боевых действиях только даст нашей стране возможность перегруппироваться и перевооружиться.

В сети отмечают, что если Россия действительно не согласится на прекращение огня, США введут против нее новые санкции и активизируют военную помощь Украине. Россияне даже начали писать, что лучше было бы, чтобы президентом Штатов стала Камала Харрис, а Дональда Трампа окрестили "русофобом".

"Трамп себя еще покажет, Байден покажется добрым дедушкой", – писали они.

Также в РФ начали строить теории о том, что Киев во время переговоров мог обмануть Вашингтон, публично выразив готовность к миру, а на самом деле хочет поссорить Трампа с российским диктатором Путиным. К этому "плану" россияне приобщили и британцев.

В целом в РФ, в частности в военных кругах, не поддерживают идею 30-дневного перемирия, сравнивая ее с Минскими соглашениями.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации среди прочего обсуждали возможное соглашение о прекращении войны с Россией и развитии двусторонних отношений.

Украина выразила готовность принять предложение США относительно немедленного введения временного, 30-дневного, режима прекращения огня. Он может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией.

После этого американская сторона анонсировала переговоры США с представителями РФ. Госсекретарь Марк Рубио несколько раз повторил, что в Штатах "надеются, что Россия скажет да" предложению касательно прекращения огня.

Между тем договоренности, достигнутые между Украиной и США в Джидде, уже начали выполняться. Появилось подтверждение, что поставки военной помощи от США уже начались.

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