'Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня': Стармер поздравил Трампа и Зеленского с 'выдающимся прорывом'

Результаты первого раунда украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии поприветствовал британский премьер-министр Кир Стармер. Он отметил, что начало переговоров сторон является "выдающимся прорывом".

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Поздравляя американского и украинского президентов Трампа и Зеленского с "выдающимся прорывом", Стармер отметил, что "это важный момент". Отдельно британский премьер намекнул, что позиции Лондона не меняются, и Великобритания готова помогать Украине.

"Я тепло поздравляю соглашение сегодня в Джидде и поздравляю президента Трампа и президента Зеленского с этим выдающимся прорывом. Это важный момент для мира в Украине, и сейчас мы все должны удвоить наши усилия, чтобы как можно быстрее достичь крепкого и безопасного мира. Как заявили американская и украинская делегации, сейчас мяч на стороне России. Теперь Россия должна согласиться на прекращение огня и прекращение боевых действий", – сказал Стармер.

Премьер Британии отдельно напомнил, что в эту субботу снова состоится встреча так называемой "коалиции желающих", чтобы обсудить ее следующие шаги.

"Мы готовы помочь покончить с этой войной справедливым и постоянным путем, который позволит Украине наслаждаться своей свободой", – резюмировал британский политик.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объяснила, чего именно теперь ожидает Европа от США. По ее словам, ЕС "готов сыграть свою роль в будущих мирных переговорах".

"Мы приветствуем сообщения из Джидды об американо-украинских переговорах, включая предложение о соглашении о прекращении огня и возобновление помощи США по безопасности, включая предоставление разведданных. Это позитивное развитие событий, которое может стать шагом к всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины. Мяч сейчас на площадке России", – заявила она.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча лидеров указанной "коалиции желающих" состоится, опираясь на достижение первого его саммита. В новой встрече примут участие лидеры стран НАТО, готовые приобщить свои военные силы к "коалиции желающих". Но какие именно государства будут участвовать во втором саммите, до сих пор не раскрывается.

После первого саммита европейских лидеров, организованного Киром Стармером 2 марта, союзники договорились о ряде важных шагов. Среди ключевых решений – продолжение поставок военной помощи Украине и усиление экономического давления на Россию.

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