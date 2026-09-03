"Люди, которых я знала, были убиты": украинская звезда объяснила отказ играть с россиянкой, вызвавшей скандал в американской лиге

Украинская баскетболистка Екатерина Коваль объяснила своё решение покинуть женскую баскетбольную программу Университета Луизианы и команду LSU Tigers и перевестись в другой университет, поскольку она остаётся верной своим ценностям и людям в Украине. Этому предшествовало подписание "Тиграми" контракта с российской профессиональной баскетболисткой Анной Минаевой, с которой киевлянке пришлось бы делить раздевалку и постоянно находиться рядом. А после появления информации в СМИ разгорелся скандал.

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По словам 20-летней Коваль, после завершения прошлого сезона она планировала вернуться в LSU и продолжить свою студенческую карьеру в команде. Однако затем баскетболистка узнала о решении университета подписать контракт с российской игрочкой.

"Мой отец служит в украинской армии и очень гордится тем, что защищает свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-то далеким или абстрактным. Люди, которых я знала, были убиты, а города и места, где я выросла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами", — написала центрова.

Украинка отметила, что эта ситуация оказала глубокое личное влияние на неё, её семью и близких, которые продолжают жить в условиях войны. По словам баскетболистки, именно это в конечном итоге заставило её понять, что оставаться в LSU больше не было правильным решением для неё.

"Я нашла в LSU свой дом и безмерно благодарна своим партнерам по команде, которые стали для меня семьей, а также своим тренерам, сотрудникам и всему сообществу LSU. Это решение далось мне нелегко. Я понимаю и уважаю то, что кадровые решения являются частью студенческого баскетбола. Но я должна оставаться верной себе, своим ценностям и тому, во что я верю", — добавила Коваль.

Коваль также выразила надежду, что NCAA учтёт её обстоятельства и позволит выступать за другую команду уже в сезоне-2026/27. Ведь окно для трансферов уже закрыто. И если Национальная ассоциация студенческого спорта не пойдет Екатерине навстречу, то придется пропустить этот чемпионат и перевестись только в апреле, чтобы найти новую команду.

Киевлянка Коваль должна была начать свой второй сезон в составе "Тигров" после первого года в Нотр-Даме, где она отыграла один сезон. Но в начале недели тренер LSU Tigers Ким Малки объявила, что Коваль обратилась к ней накануне и сообщила, что покидает команду "по личным причинам". Пресс-секретарь LSU также сообщил, что Коваль выразила намерение покинуть университет как студентка.

Малки рассказала The Advocate, что встречалась с Коваль по поводу Минаевой, и когда тренер предположила, что, возможно, эти две игроки даже могли бы помочь прекратить войну, Коваль якобы ответила ей: "Я сомневаюсь в этом". "Но знайте, что в этом вопросе я не могу принять решение не нанимать кого-то, кто может помочь нашей программе, из-за конфликта между двумя странами".

В то время как баскетболистка сборной Украины и раньше не скрывала, как война повлияла на неё и её семью, и рассказывала об этом СМИ, в частности изданию The Athletic: "Я просто винила себя. Почему я здесь, а моя семья там? Почему я в безопасности, а моей семье приходится проходить через всё это?"

Коваль сыграла все 35 матчей за LSU в прошлом году и 17 раз выходила в стартовом составе, завоевав статус одной из лидеров команды. Но Малки всё равно решила подвергнуть её критике. Дело в том, что трансферное окно давно закрыто, а занятия во многих школах уже начались. Поэтому Екатерине, скорее всего, придётся перевестись в апреле, чтобы найти новую команду.

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