'Договоренности начинают выполняться': у Зеленского подтвердили разблокирование военной помощи США

Договоренности, достигнутые во время переговоров Украины и США в Джидде, начинают выполняться. Появилось подтверждение, что поставки военной помощи от США уже начались.

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Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Павел Палиса. Он участвовал в переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.

Палиса сообщил, что Соединенные Штаты уже возобновили помощь безопасности Украины.

"Имею подтверждение, что помощь по безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", - написал Палиса на странице в Facebook.

Напомним, что 11 марта Украина и США провели встречу в Саудовской Аравии. В ходе переговоров делегации договорились, что США немедленно возобновят поставки военной помощи Украине и обмен разведывательными данными.

Украина, в свою очередь, согласилась на предложение США ввести временное прекращение огня на 30 дней при его принятии и одновременном выполнении Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 30-дневное прекращение огня, которое предложила американская сторона и на что согласилась Украина, – это не только ракетные атаки и ситуация в Черном море, но и тишина по всей линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с российской стороной по поводу перемирия в Украине. Они могут пройти уже 11 или 12 марта.

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