В Джидде стартовала встреча делегаций Украины и США: какие заявления прозвучали накануне и возможен ли 'прорыв'

Во вторник, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) стартовала встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации будут обсуждать возможное соглашение о прекращении войны с Россией, развитии двусторонних отношений и не только.

Видео дня

Накануне в Вашингтоне высказали оптимистичные прогнозы относительно этого диалога, в Киеве тоже отметили, что ожидают от него результата по вопросу и приближения мира, и продолжения поддержки. OBOZ.UA подробнее рассказывает о том, что нужно знать о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии.

Кто участвует во встрече в Джидде

Переговоры стартовали чуть позже 12:00 по местному времени (после 11:00 по Киеву): начало задержали из-за опоздания американской делегации, с чем это связано – неизвестно.

"Началась встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Начинаем работу", – написал в Telegram-канале глава ОПУ Андрей Ермак.

Кроме Ермака, Украину на переговорах представляют министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и, как анонсировал президент, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины. В частности, заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса – боевой командир с позывным "Хантер", участник российско-украинской войны.

Со стороны США будут государственный секретарь Марко Рубио, советник американского лидера по национальной безопасности Майкл Уолц и спецпредставитель президента по делам Ближнего Востока Стивен Виткофф.

За несколько дней до этой встречи советник премьера Британии по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл приезжал в Украину для консультирования по проведению этих переговоров с США. Сообщалось, что он стремился предоставить президенту Владимиру Зеленскому инструкции во избежание повторения "катастрофической ссоры" в Овальном кабинете с Дональдом Трампом, хотя украинский лидер извинился.

Великобритания не будет участвовать в этих переговорах, а британские чиновники отправились в Джидду только по просьбе Киева. Владимир Зеленский прилетел в страну 10 марта, где встретился с наследным принцем и премьером Мухаммедом бин Салманом, но на переговорах с американскими представителями его тоже не будет.

Сама же Саудовская Аравия, которая проявляла интерес к решению или содействию разрешению войны России с Украиной уже длительное время, выступит в качестве посредника, предоставляя площадку для переговоров украинской и американской делегаций.

Ожидание Украины от переговоров с США

Владимир Зеленский выразил надежду, что встреча делегаций в Саудовской Аравии будет результативной и учитывает именно украинские интересы.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что на повестке дня в Джидде будут двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие, а в центре внимания – путь к миру в Украине. Представитель МИД Георгий Тихий предположил, что встреча позволит обсудить предложение об установлении перемирия с Россией в воздухе и на море, как первый шаг к завершению войны.

Кроме того, ожидается, что украинская сторона может подписать соглашение с США о полезных ископаемых, заключение которого планировалось во время визита Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Тихий подчеркнул, что Украина остается готовой подписать соглашение, поэтому встреча в Саудовской Аравии будет одной из возможностей это сделать.

Западные СМИ писали, что Украина на переговорах 11 марта "будет стараться убедить США" возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь, предложив частичное прекращение огня с РФ. Это будет включать запрет на удары беспилотниками дальнего действия и ракетами, а также отказ от боевых действий в Черном море. Как отмечают журналисты, так Киев "стремится доказать Трампу желания Зеленского завершить войну".

При этом Украина будет настаивать, что для нее неприемлемо любое мирное соглашение, ограничивающее его возможности перевооружения, заставляющее юридически признать оккупированные территории российскими, вмешивается во внутреннюю политику страны (в частности, навязывает проведение выборов во время военного положения).

Кроме того, предположительно, Киев озвучат просьбу потребовать гарантий безопасности от США. В этом вопросе на стороне Украины стоят союзнические Великобритания и Франция, которые тоже настаивают на том, чтобы США в рамках гарантий согласились предоставить "резервные силы" для европейских миротворцев в случае полного прекращения огня. Пока же Вашингтон не дает никаких обещаний.

Ожидание США от переговоров с Украиной

Представители США накануне встречи высказывали оптимистичные прогнозы относительно нее, а ее главными темами назвали обсуждение "рамочного мирного соглашения", возможное подписание соглашения о редкоземельных ресурсах и возобновление передачи разведданных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает положительных результатов: "Я считаю, что на этой неделе мы добьемся значительного прогресса". По его словам, на встрече в Саудовской Аравии могут подписать соглашение о ископаемых, но Украина должна "продемонстрировать готовность к миру".

Член делегации США Стив Виткофф также выразил надежду на достижение значительного прогресса в переговорах, в частности, о подписании соглашения о недрах. Также отметил, что с Киевом обсудят вопросы обмена разведданными, хотя Штаты, по его словам, "никогда не закрывали доступ к разведывательной информации для защиты, в которой нуждаются украинцы". Ранее Виткофф говорил, что идея переговоров – создание основы для мирного соглашения и первоначального прекращения огня.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц подтвердил его слова, указав, что в Джидде планируется обсудить "рамки мирного соглашения между Украиной и Россией".

Третий участник встречи госсекретарь США Марко Рубио надеется на конструктивные переговоры, которые позволят определить позицию Украины, которая, по его мнению, должна пойти на уступки. Также он предположил, что в Саудовской Аравии удастся решить вопрос о приостановлении военной помощи Украине.

"Я думаю, что понятие паузы в оказании помощи в общем – это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что ключевое значение для этого будет иметь то, что состоится завтра", – поделился госсекретарь ожиданиями от встречи 11 марта.

Перед событиями в Джидде западные СМИ писали, что американская сторона на переговорах хочет выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки для завершения войны. В целом же так делегация США хочет "убедиться в серьезности намерений" Украины улучшить отношения с администрацией Трампа после спора в Белом доме 28 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, издание CNN написало, что на этой же неделе в Саудовской Аравии состоится и встреча представителей США и России. Конкретный список участников пока не разглашается, однако известно, что от Вашингтона на них будет госсекретарь Марк Рубио, который 11 марта в Джидде встречается с представителями Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!