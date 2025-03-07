'Важно, чтобы Украина была в позиции силы': Рютте выразил 'осторожный оптимизм' по поводу переговоров о завершении войны

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте выразил "осторожный оптимизм" по поводу возобновления диалога между Соединенными Штатами и Украиной. Он считает, что такой диалог "приведет к хорошим результатам".

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Об этом глава НАТО заявил после встречи в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой. Рютте упомянул о последнем письме от украинского президента Владимира Зеленского к американскому коллеге Дональду Трампу.

Приостановку диалога стран из-за скандала в Овальном кабинете 28 февраля генсек НАТО назвал "некоторыми имеющимися трудностями".

"Я очень приветствую то, что Соединенные Штаты и Украина, пока мы разговариваем, обсуждают, как двигаться вперед и как решить некоторые имеющиеся трудности, основываясь на письме, твите и последующем письме от президента Зеленского во вторник на этой неделе", – в частности, сказал Марк Рютте.

"Я осторожно оптимистичен в том, что это приведет к хорошим результатам. Уверен, что все может двигаться вперед в позитивном смысле", – добавил глава НАТО, но заметил, что это его личное мнение.

Отдельно генсек Североатлантического альянса остановился на военной помощи Украине.

"Важно, чтобы Украина была в позиции силы во время мирных переговоров, в какой бы форме они ни проходили. Поэтому поддержка должна продолжаться. США и Украина должны сами обсудить, как работать дальше, как выйти из этой сложной ситуации", – отметил глава НАТО.

По словам польского президента Анджея Дуды, "ситуация уже подходит к своему концу". Поэтому он призывает украинского лидера "спокойно вернуться к столу переговоров и провести взвешенные переговоры с президентом Трампом".

Напомним, что Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры. Кроме этого, США настаивают на принятии мер по укреплению доверия между сторонами конфликта.

Владимир Зеленский также сделал заявление о возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

Во время выступления в Конгрессе Трамп приветствовал инициативу Зеленского вернуться к обсуждению мирных переговоров. Именно тогда он и рассказал о вышеупомянутом письме от Зеленского.

В то же время глава Белого дома пока оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине.

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