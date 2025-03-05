В Белом доме назвали условие для возобновления помощи Украине и высказались по поводу переговоров с Киевом

Президент Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос возобновления военной помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры. Кроме этого, США настаивают на принятии мер по укреплению доверия между сторонами конфликта.

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Об этом 5 марта заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, пишет Reuters. По его словам, снятие "паузы" в помощи возможно в случае достижения прогресса в переговорах и согласовании конкретных мер по "укреплению доверия".

"Я думаю, если нам удастся согласовать эти переговоры и продвинуться в их проведении, а также фактически предложить некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент серьезно рассмотрит возможность снятия этой паузы", – сказал Уолтц в интервью Fox News.

Также Уолтц назвал письмо, которое направил президент Украины Владимир Зеленский Трампу, "хорошим, положительным первым шагом". По его словам, официальные лица уже обсуждали дату, место и группу переговоров, которая приведет к прекращению войны, но деталей по формату и участникам пока не разглашают.

"Мы уже обсуждаем меры по укреплению доверия, которые затем представим россиянам и проверим их реакцию", — сказал он, не объяснив, какими именно будут эти меры по укреплению доверия.

Уолтц подчеркнул, что администрация Трампа должна знать, что обе стороны ведут искренние переговоры о частичном, а затем постоянном мире.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером в Овальном кабинете 28 февраля.

Приостановка военной помощи США для Украины прежде всего коснется ракет для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не исполненных поставок, в частности, по программе долгосрочной поддержки USAI.

В свою очередь Зеленский 4 марта сделал заявление о возможных переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

Во время выступления в Конгрессе в ночь на 5 марта Трамп приветствовал инициативу Зеленского вернуться к обсуждению мирных переговоров. В то же время глава Белого дома пока оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой большой помощи Украине.

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