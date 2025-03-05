Трамп оставил в силе решение о приостановке поставок оружия или другой крупной помощи Украине – NYT

Во время выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп приветствовал инициативу президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждениям мирных переговоров. В то же время глава Белого дома пока что оставил в силе свой запрет на поставку оружия или другой крупной помощи Украине.

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В целом во время своей речи Трамп лишь кратко коснулся темы российско-украинской войны, заявив, что никто не хотел бы продолжение боевых действий. Об этом сообщает The New York Times.

Американский президент в очередной раз упомянул о том, что Соединенные Штаты якобы потратили на войну в Украине около 350 млрд долларов. Также Трамп заявил, что получил письмо от президента Украины, вероятно, имея в виду пост Зеленского в соцсети Х.

Глава Белого дома заявил, что Зеленский стремится к продолжительному миру и готов сесть за стол переговоров как можно быстрее. Однако об остановке военной помощи Украине президент США не упомянул.

В то же время The Wall Street Journal подтверждает, что США не возобновили военную помощь после заявлений Зеленского о готовности работать с Белым домом. Издание сообщает, что американский президент восстановит поставки вооружения только после того, как убедится, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.

На данный момент высокопоставленные официальные лица США говорят, что заявления Зеленского недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить военную помощь Украине. В Вашингтоне прогнозируют, что пауза в поставках оружия будет продолжаться до тех пор, пока Трамп не решит, что Зеленский поддерживает мирные переговоры с Москвой.

"Решение о временном сокращении помощи было направлено на то, чтобы показать украинскому лидеру, что Белый дом серьезно настроен на достижение мира. По словам официальных лиц, даже подписания соглашения, предоставляющего американским компаниям доступ к украинским редкоземельным минералам, может оказаться недостаточно, чтобы убедить Трампа возобновить помощь", – пишет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена и которая находится в транзитных зонах.

Ранее сообщалось, что приостановка военной помощи США для Украины прежде всего затронет ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы к HIMARS и артиллерию. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 4 марта сделал заявление относительно возможных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

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