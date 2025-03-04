'Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров': Зеленский о первых этапах завершения войны и соглашении с Трампом

Президент Владимир Зеленский в среду, 4 марта, сделал заявление относительно возможных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любое время и желает сделать это как можно быстрее.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в соцсети Х. Он подчеркнул, что Украина стремится к миру.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что Украина стремится к миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", – написал президент.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что ради продолжительного мира его команда готова "работать под сильным лидерством президента Трампа".

Президент назвал первые этапы завершения войны: освобождение военнопленных, перемирие в небе и на море, прекращение бомбежек гражданской инфраструктуры.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры - и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Потом мы хотим очень быстро", – подчеркнул Зеленский.

При этом он в очередной раз поблагодарил США за помощь и лично Трампа за "джавелины".

"Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость. И мы помним тот переломный момент, когда президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это", – написал глава государства.

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