Трамп приостановил военную помощь Украине: в Белом доме выступили с заявлением

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена, и которая находится в транзитных зонах.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на нескольких представителей Белого дома. Аналитики заявляют, что это "мирный прямой ответ" американского лидера на "плохое поведение" его украинского коллеги.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были отданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал чиновник из администрации США.

Другой представитель Белого дома заявил, что пауза "является прямым ответом на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского на прошлой неделе".

"Чиновники отметили, что она может быть снята, если Зеленский продемонстрирует новую приверженность переговорам по прекращению войны в Украине", – говорится в публикации.

По данным Bloomberg, которое тоже ссылается на неназванного высокопоставленного чиновника из Министерства обороны США, Вашингтон приостанавливает предоставление какой-либо военной помощи Украине, "пока Трамп не решит, что украинские лидеры продемонстрируют добросовестную преданность миру".

Приказ Трампа распространяется на всю военную технику США, которая пока не находится в Украине, включая оружие, которое доставляется транзитом и ныне остается где-то на самолетах и кораблях или же ожидает в транзитных зонах в Польше.

"Хотя масштабы пострадавшего оружия неизвестны сразу, Трамп унаследовал от предыдущего президента Джо Байдена полномочия доставить Украине военную помощь на сумму $3,85 миллиарда из запасов США", – уточнило издание.

Аналитики называют этот шаг республиканца "неудачей" для надежд на разрядку между двумя сторонами после перепалки в Овальном кабинете, где должно было состояться подписание соглашения о редкоземельных металлах.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, участвовавший в резких нападках на Зеленского в Белом доме на прошлой неделе, накануне заявил, что "и россиянам, и украинцам придется от чего-то отказаться", когда они "захотят говорить о мире", и Трамп в этой ситуации якобы будет "первым человеком, который примет трубку".

Опять же анонимные источники Bloomberg говорят, мол, европейские лидеры убеждены, что своими действиями лидер США пытается усилить давление на Зеленского, чтобы тот "извинился и подписал" соглашение о полезных ископаемых.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом фоне также премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать "любую помощь" Украине на саммите Европейского Союза. Он требует, чтобы сперва блок рассмотрел вопрос возобновления транзита российского газа через украинскую территорию.

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