Украинская делегация в Лондоне провела встречу с Келлогом: что известно

Вечером, 23 апреля, в Лондоне состоялась встреча украинской делегации со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по Украине Китом Келлогом. В частности стороны договорились продолжать диалог и регулярные контакты.

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Об этом сообщили в Офисе президента. С украинской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украинская сторона донесла свою позицию и отметила, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и длительного мира, и выразила надежду на то, что это соответствует видению президента США Дональда Трампа.

В то же время Андрей Ермак отметил, что при любых обстоятельствах Украина будет защищать свои принципиальные позиции во время переговоров, поскольку они составляют основу ее суверенитета и территориальной целостности.

Спецпредставитель США Кит Келлог также прокомментировал встречу с украинской делегацией в Лондоне.

"Пора двигаться вперед по директиве президента Дональда Трампа о войне между Украиной и Россией: остановить убийства, достичь мира и поставить Америку на первое место", – написал он в соцсети Х.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что для урегулирования российско-украинской войны нужны территориальные уступки от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению, добавив, что "пришло время для них либо сказать "да", либо для США отойти от этого процесса".

Кроме того, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки сделали все возможное, чтобы в Украине наконец-то воцарился мир. Но в этой войне "нет военного решения". Для этого США пытаются способствовать ее дипломатическому решению.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля в Лондоне планировались переговоры с участием руководителей МИД Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, однако министерство иностранных дел Британии впоследствии заявило о переносе встречи.

Перед этим глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф упразднили участие в переговорах в Лондоне. Вашингтон на встрече будет представлять только спецпосланник Кит Келлог.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у делегации Украины на переговорах в Лондоне есть мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня.

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