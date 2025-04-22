Рубио не летит в Лондон: стало известно, кто будет представлять США на переговорах по миру в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф не приедут в Лондон 23 апреля на мирные переговоры. Соединенные Штаты на встрече будет представлять только Кит Келлог, спецпосланник американского президента по Украине.
Об этом стало известно накануне мероприятия. 22 апреля на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подтвердила, что глава внешнеполитического ведомства не будет участвовать в новом раунде переговоров.
Как высказалась Брюс, Рубио "очень занятой человек".
"Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И в этом конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать", – сказала пресс-секретарь Государственного департамента США.
Она добавила, что в Лондон поедет Келлог.
В то же время корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что Уиткофф также не будет присутствовать на переговорах в Лондоне.
Как писал OBOZ.UA:
– Делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частично прекращения огня.
– Ранее СМИ предполагали, что участники встречи не изменяться, то есть Штаты будут представлять Рубио, Уиткофф и Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от имени нашей страны вести переговоры будут четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".
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