Рубио не летит в Лондон: стало известно, кто будет представлять США на переговорах по миру в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф не приедут в Лондон 23 апреля на мирные переговоры. Соединенные Штаты на встрече будет представлять только Кит Келлог, спецпосланник американского президента по Украине.

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Об этом стало известно накануне мероприятия. 22 апреля на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подтвердила, что глава внешнеполитического ведомства не будет участвовать в новом раунде переговоров.

Как высказалась Брюс, Рубио "очень занятой человек".

"Он один из самых активных, если не самый активный госсекретарь, который у нас был, и это, конечно, влияет на каждый его день. И в этом конкретном случае, пока встречи в Лондоне продолжаются, он не будет на них присутствовать", – сказала пресс-секретарь Государственного департамента США.

Она добавила, что в Лондон поедет Келлог.

В то же время корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что Уиткофф также не будет присутствовать на переговорах в Лондоне.

Как писал OBOZ.UA:

– Делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частично прекращения огня.

– Ранее СМИ предполагали, что участники встречи не изменяться, то есть Штаты будут представлять Рубио, Уиткофф и Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от имени нашей страны вести переговоры будут четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".

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