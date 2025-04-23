"Пришло время": Вэнс заявил, что Украине и России придется уступить территории, иначе США выйдут из переговоров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для урегулирования российско-украинской войны нужны территориальные уступки от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению, добавив, что "пришло время для них либо сказать "да", либо для США отойти от этого процесса".

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Об этом Вэнс сказал журналистам во время визита в Индию, после завершения экскурсии по Тадж-Махалу, пишет Bloomberg. Он добавил, что это означает, что и Украина, и Россия должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из сторон сейчас контролирует.

"Нынешние линии, где-то близко к ним, – это то, где вы в конечном итоге, я думаю, собираетесь провести новые линии конфликта", – отметил американский чиновник.

По словам Вэнса, "предстоит провести определенный территориальный обмен". Он добавил, что, хотя граница может не закончиться такими же линиями фронта, как сейчас, чтобы прекратить убийства, обе стороны должны "положить оружие, заморозить это и продолжить настоящее строительство лучшей России и лучшей Украины".

Вице-президент сказал, что "оптимистично настроен" относительно переговоров, добавив, что считает, что все стороны до сих пор вели переговоры добросовестно. Запланированная встреча в Лондоне состоится на техническом уровне между чиновниками США, Украины и крупных европейских государств.

Издание отмечает, что замораживание конфликта вдоль существующих боевых линий было бы гораздо большей жертвой для Украины, стремящейся вернуть все территории на востоке и юге страны, захваченные Россией с 2014 года, включая Крым, и после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

При этом США готовы признать контроль России над украинским черноморским полуостровом и ослабить санкции против Москвы в рамках потенциального мирного соглашения. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает российскую оккупацию Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госдепа США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из переговоров по завершению войны в Украине, если в "ближайшие дни" в Белом доме решат, что мир "невозможен".

Президент США Дональд Трамп 17 апреля заявил, что, по его мнению, прекращение огня в Украине "близко" и что Кремль намерен вскоре связаться с ним по поводу предложения США. После ответа россиян будут приняты соответствующие решения.

В Офисе президента Украины заявили: если такой ответ РФ и будет, он должен быть в поступках, а не на словах. Только реальные действия устроят Украину.

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