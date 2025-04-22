'Мы готовы к любому формату': Зеленский назвал тему переговоров в Лондоне

Делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частично прекращения огня. В столице Великобритании 23 апреля соберутся представители Украины, европейских государств, а также Соединенных Штатов Америки.

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Деталями поделился президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 22 апреля. Ее транслировали онлайн украинские медиа.

"Украина в ближайшие дни будет сильно усиливать свою дипломатическую работу. Завтра встреча нашей команды в Лондоне в формате "Европа" – а именно Франция, Британия, Германия, Украина. Наша команда завтра имеет мандат на обсуждение безусловного прекращения огня или частично прекращения огня. Мы готовы к этой стадии", – сказал он.

Установление режима тишины – "желание и предложение США, желание европейских коллег и поддержка со стороны Украины".

Наше государство готово к безусловному прекращению огня, отметил Зеленский.

"Именно в этом словосочетании есть и ответ. Безусловное – без каких-либо условий. Прекращение огня – значит, нет никаких ударов по нашей территории и, соответственно, нет зеркальных ответов. Если это прекращение огня частичное, тогда мы готовы к зеркальным мерам. Если не бьем по энергетике – не бьем по энергетике в ответ. И соответственно, если Россия не использует дальнобойное оружие, Украина не использует дальнобойное оружие", – пояснил президент.

Если настоящая тишина наступит, Киев сможет вести переговоры в любом формате.

"Мы готовы также зафиксировать, что после прекращения огня мы готовы садиться [за стол переговоров] в любом формате, чтобы не было никакого тупика, что "Украина там она может, то не может, там она хочет"... В любом формате", – подчеркнул готовность Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Владимир Зеленский ранее сообщал, что в Лондоне 23 апреля состоится новый раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. В переговорах примут участие Украина, Великобритания, Франция и США.

– Наша делегация будет состоять из четырех топ-чиновников, среди которых, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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