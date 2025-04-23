В МИД Британии заявили, что переговоры министров в Лондоне отложены: что известно
Планируемые на среду мирные переговоры по войне в Украине, которые должны были состояться в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, не состоятся. О переносе встречи официально сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.
Заявление ведомства цитирует британское издание The Guardian. Отмечается, что встреча министров иностранных дел, посвященная обсуждению мирного урегулирования в Украине, откладывается.
Несмотря на это, переговоры на уровне должностных лиц будут продолжаться, однако в закрытом формате, без участия прессы.
В переговорах должны были принять участие главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.
Причины переноса встречи не уточняются.
Стоит отметить, что ранее стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не приедут в Лондон 23 апреля на мирные переговоры. Соединенные Штаты на встрече будет представлять только Кит Келлог, спецпосланник американского президента по Украине.
В то же время корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер сообщил, что Уиткофф также не будет присутствовать на переговорах в Лондоне.
Как писал OBOZ.UA:
– Делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня.
– Ранее СМИ предполагали, что участники встречи не будут меняться, то есть Штаты будут представлять Рубио, Уиткофф и Келлог. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от имени нашей страны будут вести переговоры четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".
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