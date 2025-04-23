'США сделали все возможное для мира в Украине': Рубио сделал заявление на фоне переговоров в Лондоне

Соединенные Штаты Америки сделали все возможное, чтобы в Украине наконец-то воцарился мир. Но в этой войне "нет военного решения". и поэтому США пытаются способствовать ее дипломатическому решению.

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Такое заявление на фоне проходящих 23 апреля переговоров в Лондоне сделал государственный секретарь США Марко Рубио в интервью порталу The Free Press. Он также добавил, что Вашингтон пытается понять позицию РФ. И заметил, что "это не наша война"

Рубио подчеркнул, что у войны России против Украины "нет военного решения", поэтому США пытаются содействовать ее дипломатическому решению.

"Какова позиция России? Мы пытаемся понять. Потому что мы наконец-то поговорили с ними после трех лет молчания, – какова украинская позиция, и выяснить: могут ли эти стороны вообще найти точки соприкосновения, ведь говорят на разных языках", – отметил госсекретарь.

В частности, чиновник оценил, сколько американская сторона приложила достаточные усилия для мирного урегулирования между Украиной и Россией.

"Тогда, возможно, нам придется заключить, что они настолько далеко друг от друга, что мир сейчас невозможен", – добавил он.

Рубио заметил, что со своей стороны США сделали все возможное. И будут делать это "до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед".

"Со своей стороны США сделали все возможное. И будут делать это до тех пор, пока существует реалистичный путь вперед", – отметил чиновник.

По словам Рубио, мирное урегулирование "зависит не от нас, оно зависит от России и Украины".

"Если в какой-то момент мы решим, что мы слишком далеко друг от друга и недостаточно двигаемся, возможно нам придется перейти к другим приоритетам, потому что в мире происходит много важных вещей", – резюмировал Рубио.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что для урегулирования российско-украинской войны нужны территориальные уступки от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению, добавив, что "пришло время для них либо сказать "да", либо для США отойти от этого процесса".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 апреля в Лондоне планировались переговоры с участием руководителей МИД Украины, США, Франции, Германии и Великобритании, однако министерство иностранных дел Британии впоследствии заявило о переносе встречи.

Перед этим глава Госдепа США Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф упразднили участие в переговорах в Лондоне. Вашингтон на встрече будет представлять только спецпосланник Кит Келлог.

Президент Владимир Зеленский заявил, что делегация Украины на переговорах в Лондоне имеет мандат на обсуждение как безусловного, так и частичного прекращения огня. Глава государства подтвердил, что Киев будут представлять четыре топ-чиновника, как и на прошлой встрече в формате "Украина – Европа – США".

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