ОП, МО и МИД: стало известно, кто представит Украину на переговорах в Лондоне

Уже через несколько дней Украина примет участие в переговорах с США, Великобританией и Францией в Лондоне. Украинская делегация будет состоять из четырех топ-чиновников, среди которых в частности руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Вместе с ним в Британию отправятся представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники.

Так, в состав украинской делегации войдут:

– руководитель Офиса президента Андрей Ермак;

– министр обороны Украины Рустем Умеров;

– министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

– заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

На прошлой неделе в Париже встретились украинские, германские, французские, британские, французские и американские чиновники. Главной темой стал поиск путей к перемирию и завершению войны между Украиной и Россией. Киев представляли Ермак, Сибига и Умеров.

Напомним, что в Лондоне состоится следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля рассказал, что новые переговоры пройдут 23 апреля.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира", – отметил он.

СМИ писали о том, что там в Лондоне может быть согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня.

По их данным, Киев "на 90%" поддерживает предложения президента США Дональда Трампа по достижению мира, озвученные в Париже американской делегацией. По крайней мере американские чиновники утверждают, что об этом министр обороны Украины Рустем Умеров сказал официальным лицам США после переговоров во Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог высказался по поводу предстоящих переговоров Киева и Вашингтона в Лондоне. Цель этой встречи – решить вопрос о перемирии в Украине.

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