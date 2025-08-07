Украина и Молдова должны вместе открыть первые кластеры на пути в ЕС, – Сибига

В Черновцах стартуют проведения совместных политических консультаций Украины, Молдовы, Румынии, а также Польши и Литвы. В мероприятиях, среди прочих, будут обсуждаться евроинтеграционные вопросы. Вступление Украины и Молдовы в Евросоюз должно происходить синхронно. Соответственно, страны должны вместе открыть первые переговорные кластеры.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после встречи в Киеве с румынской коллегой Оаной-Сильвией Цоей. Чиновник отметил, что в Украине полагаются на успешный опыт Румынии в евроинтеграции.

"Украина должна стать членом Европейского Союза и НАТО. И это является гарантией того, что мир будет устойчивым, а война не вернется. Мы в Украине полагаемся на успешный опыт Румынии в европейской и евроатлантической интеграции. Путь Украины и Молдовы в Европейский Союз является так же неделимым, как и наша безопасность", – сказал он.

По определению главы МИД Украины, "это соответствует национальным интересам Румынии".

"Сила и влияние украинско-молдавского единства на пути в Европейский Союз срабатывали уже неоднократно. И мы должны сохранять это единство в наиболее ответственные моменты, чтобы достичь общего успеха. Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой вместе. Все для этого готово", – подчеркнул украинский министр.

Также Андрей Сибига объявил о запуске прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Бухарестом, которое стартует в тестовом режиме уже сегодня.

Что предшествовало

После принятия в ВРУ скандальных изменений в законодательство, которыми депутаты фактически лишили независимости НАБУ и САП и который украинский лидер Зеленский подписал в тот же день, в Европе отреагировали беспокойством, отложением решения об открытии первого кластера о вступлении Украины в ЕС (к чему Брюссель был же готов).

К тому же, кроме угрозы евроинтеграции, решение нардепов поставило под угрозу также финансовую помощь нашему государству.

Но уже 27 июля президент Зеленский провел переговоры с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ключевыми темами разговора стали европейская интеграция Украины и работа антикоррупционной инфраструктуры в нашем государстве.

Зеленский заверил фон дер Ляйен, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

"Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер относительно нашего членства в ЕС. Будем над этим работать максимально оперативно", – рассказывал глава государства.

