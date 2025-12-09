Овладела JAS 39 Gripen: шведская кронпринцесса, которая встречалась с украинскими воинами, прошла обучение в Воздушных силах. Фото и видео

Шведская принцесса Виктория, которая с 2024 года проходит военную подготовку ради офицерского звания, прошла профессиональную подготовку в военно-воздушных силах Швеции. В частности, наследница престола овладела управлением истребителем JAS 39 Gripen.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе королевского двора. В частности, там поделились кадрами подготовки 47-летней Виктории, и ее вылет.

Шведская принцесса идет в ВВС

Обучение кронпринцессы по этому направлению охватывало все аспекты: от истории развития военно-воздушных сил скандинавского королевства до оперативного планирования, противовоздушной обороны, последних разработок и инноваций в сфере боевой авиации.

"В течение осени 2025 года кронпринцесса дополнила свою офицерскую учебную программу углубленным изучением деятельности Воздушных сил Швеции. Во время углубленного обучения кронпринцесса ознакомилась с практической и стратегической работой", – говорится в сообщении.

В течение осени наследница престола участвовала в учениях Воздушных сил в ряде локаций в Швеции, а также посетила Шведскую космическую корпорацию и ракетный полигон Esrange вблизи поселка Кируна у Полярного круга.

Напомним, ранее стало известно, что принцесса Виктория начала специальный курс офицерской подготовки. Королевский дом по этому поводу объявил, что 47-летняя наследница короны желает "углубить свою преданность вооруженным силам и получить более глубокое понимание тактики, военной науки и военной стратегии".

Как сообщал OBOZ.UA, до этого она и ее супруг, принц Даниэль посетили украинских военнослужащих, которые обучаются в Великобритании в рамках операции "ИНТЕРФЛЕКС". Монаршая чета познакомилась с нашими защитниками и вживую наблюдала за тем, как шведские инструкторы их обучают. Сопровождал их министр обороны Швеции Пол Йонссон.

