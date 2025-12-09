Візит путіна в Індію оцінюють по-різному. Втім, я на цей візит дивлюсь з позиції економіки і геополітичної комунікації. В обох площинах візит виявився провальним.

Видео дня

Основний акцент путін робив на тому, що апелював до гордості індійського населення (виборців): мовляв Індія надто велика, щоб прогинатись під США. Тут з ним погоджуюсь: Індія надто велика, тому має бути рівним партнером США, а не прогинатись під злочинну рф, якою керує кривавий вбивця.

Від індійських ЗМІ путін отримав купу проблемних запитань, на які відповіді не надав. До його приїзду в мережі навіть з’явися мультфільм, який хоча і присвячений дружбі путіна і Моді, але у фіналі путіна як мавпу підсаджують на ліану, тобто чітко дають зрозуміти, як до нього ставляться.

Другий комунікаційний провал – це публічна критика Трампа на індійському телебаченні з рота самого путіна, а також в друкованих ЗМІ. Це викликало майже миттєву реакцію Трампа, який перепостив матеріали Fox News з назвою "Агресія Трампа проти Венесуели – попередження Путіну".

Такі погрози своїм суперникам через TRUTH Social – це щось новеньке у відносинах між двома дідусями. Втім, якщо президент Трамп і пожартував, то для путіна це був чорний гумор. Справа в тому, що нафта з Венесуели може цілком закрити потребу Індії в дешевій нафті. А якщо Індія повністю відмовиться від російської нафти, то за 3 місяці нафтовій індустрії рф прийде гаплик, бо КНР не зможе викупити весь надлишок, навіть якщо захоче.

Власне, чого путін і терміново прилетів в Індію, оскільки відмова від російської нафти під тиском санкцій в листопаді вже опустила "податкову" ціну нафти в рф до рівня менше 45 доларів за барель, а рік же ще не скінчився.

Третя погана новина для путіна – потенціал співпраці між Індією та рф вже вичерпаний. За дуже приблизними оцінками, торговельний оборот між рф та Індією становить 65 млрд доларів на рік, з яких індійський експорт до рф – лише 5 млрд доларів, а решта – то експорт рф до Індії.

Такий дисбаланс призводить до проблем з розрахунками, оскілки рупія – популярна в регіоні валюта, але не вільно конвертована. Росіяни відкрили банки ВТБ та Сберу в Індії. Обидва банки хочуть навіть отримати доступ до обслуговування населення. На додачу, нещодавно в Індії відкрив представництво і ЦБР.

Більшість дій цих російських інституцій в Індії буде спрямована на пошук способів розрахунків з Індією. Той же ВТБ вже шукає в Ірані компанії, яким потрібні індійські рупії. Тобто вони будуть намагатись проводити розрахунки через взаємозалік. В рф це погано виходить і з оборотом в 65 млрд доларів, тому збільшити його вдвічі за таких умов просто нереально.

Індійська сторона пропонує рф купувати у Індії автомобілі, побутову техніку, тобто все те, що вже до рф постачає КНР. Російська сторона прийняти цю пропозицію не зможе, бо обсяг їх споживання вже повністю задовольняє КНР, а в умовах зниження кількості населення (через війну) та слабкої економіки ніякого додаткового споживання імпорту в рф не буде.

Тож як би путін і Моді не обіймались при зустрічі, проте фундаментальні економічні передумови для розширення співпраці Індії та рф відсутні. Індійська влада поводила себе дуже ввічливо, але дала зрозуміти росіянам, що не дуже серйозно сприймає їх пропозиції після того, як на перемовини з куратором Мінпроторгу (Мінпромконтрабанди) рф Д. Мантуровим (який частину свого дитинства провів в Індії) прийшов Міністр фінансів Індії. Обидва урядовці мали обговорювати систему розрахунків між обома країнами, проте яке відношення до розрахунків в Індії має Міністерство фінансів (при живому Резервному банку Індії) – для мене загадка.