Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин во время публичного совещания с Путиным на полном серьезе пересказал российскому президенту вымышленную новость из хорватского сатирического журнала о том, как в Албании арестовали назначенный министром искусственный интеллект за коррупцию.

Видео дня

Известный по большей части своей поддержкой певца Шамана спикер как-то даже не подумал, что искусственный интеллект арестовать невозможно. Но дело даже не в этом. Мы с вами часто говорим о проблемах в государственном управлении Украины — и справедливо критикуем сложившуюся ситуацию. Но просто посмотрите, как деградировало государственное управление России при Путине. Это же не просто четвертое лицо в государстве — идиот, не способный понять что под телевизионные камеры такие новости президенту не рассказывают. Это значит, что идиоты все вокруг. Что не существует служба проверки фактов, что не существует референтура, что спикера не готовят к встрече с президентом страны, который один решает судьбу всех чиновников.

И поверьте мне, как человеку, который десятилетиями работал в российском парламенте - так никогда не было. И именно поэтому я очень доволен тем, что я вижу.

Он ее таки угробит. Пусть только поглубже закапывает.