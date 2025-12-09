В Австралии запретили соцсети для детей до 16 лет: уже удалили миллионы аккаунтов

Австралия стала первой в мире страной, которая запретила использование социальных сетей для детей и подростков в возрасте до 16 лет. Теперь платформы TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat и другие обязаны удалить учетные записи пользователей этого возраста и запретить им регистрацию новых аккаунтов.

Об этом сообщает газета The Guradian. Об инициативе закрыть соцсети для детей говорили еще в ноябре 2025 года.

Что изменится

Начиная с 10 декабря все австралийские пользователи в возрасте до 16 лет потеряют доступ к соцсетям TikTok, Facebook, Instagram, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch и Threads. Все платформы, которые не будут выполнять требования могут быть оштрафованы на сумму до 49,5 миллионов долларов.

Некоторые пользователи, которые еще не достигли 16 лет, уже прошли проверку возраста с помощью распознавания лица и других сервисов, однако правительство признало, что на старте запрет может работать с недостатками. Комиссар по электронной безопасности Австралии Джули Инман Грант заявила, что платформы будут предоставлять данные о количестве деактивированных аккаунтов, средствах предотвращения обхода запрета и апелляции.

Реакция австралийцев

Принятый закон вызвал разную реакцию среди родителей: некоторые считают его важным для защиты детей, а другие решили помочь подросткам обходить возрастные ограничения через VPN и создать аккаунты на взрослых платформах.

"Мне пришлось создать для ребенка собственную учетную запись YouTube для взрослых и помочь ему обойти возрастную систему TikTok, и я буду продолжать делать это каждый раз, когда система будет спрашивать", – цитирует издание одного из родителей.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе подчеркнул, что закон должен установить четкий национальный стандарт, аналогичный минимальному возрасту для употребления алкоголя. Опросы показывают, что большинство австралийцев ограничения поддержали.

Меры Австралии привлекли внимание других стран, пишет издание. Например, в Малайзии, Дании и Норвегии уже рассматривают аналогичные ограничения, а Евросоюз принял резолюцию о введении возрастных ограничений в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что в перечень запрещенных соцсетей для детей австралийское правительство также могло внести платформу Reddit, сайт потокового видео Kick и ИИ-генератор Sora от создателей ChatGPT.

Как сообщает OBOZ.UA, школьникам в Великобритании могут навсегда запретить пользоваться социальными сетями, если они будут распространять обнаженные фотографии одноклассников.

