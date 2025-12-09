У критики в адрес Израиля есть своя ритмика: она нарастает, звучит громко, а затем почти по расписанию рушится под собственной тяжестью. В прошлом году мы наблюдали, как несколько европейских правительств вновь скатываются к привычной схеме: громкие осуждения, символические признания и призывы к бойкотам, которые впечатляюще звучат в парламенте, но едва соприкасаются с реальностью. Они говорят так, будто по-прежнему обладают серьёзным влиянием на траекторию Израиля, хотя на деле всё наоборот: громкость растёт по мере того, как их реальный вес уменьшается.

И представление о том, что значимость Израиля — всего лишь удобный нарратив, не выдерживает столкновения с цифрами. В III квартале 2025 года ВВП страны вырос в годовом выражении на 12,4 %: рост обеспечили потребительские расходы, сильный экспорт и оживление инвестиций, причём показатель превзошёл прогнозы Центрального бюро статистики Израиля, о чём сообщало агентство "Рейтер". В течение 2025 года заработная плата росла быстрее инфляции — тенденция, зафиксированная изданием Globes и подтверждённая данными ЦБС, — а это значит, что уровень жизни повышается, а не размывается. Рынки отражают ту же устойчивость: фондовая биржа Тель-Авива стала лучшим крупным фондовым индексом в мире в этом году, прибавив почти 52 %, по оценке, опубликованной в The Jerusalem Post, а иностранные инвесторы проголосовали деньгами, доведя приток капитала до рекордных 157 млрд долларов во II квартале 2025 года. В этом нет ничего сентиментального; это капитал, реагирующий на внутреннюю устойчивость.

После 7 октября рынки обвалились, и аналитики наперебой заявляли о долгом, изнурительном спаде. Комментаторы описывали Израиль как особенно уязвимую, почти хрупкую экономику. Но это не соответствовало фундаментальным показателям. Ключевые активы страны — человеческий капитал, адаптивность и её инновационный двигатель — остались нетронутыми, поэтому я не стал сворачивать позиции или ждать "ясности": я увидел ошибку в оценке, рождённую эмоциями, а не экономикой, и время подтвердило эту интуицию. Мой портфель лишь отразил то, что цифры всё равно рано или поздно показали бы: Израиль не слабел, его просто неправильно читали. Так было всегда. Израиль строит под давлением, растёт именно в тех условиях, которые вроде бы должны его тормозить, и относится к устойчивости не как к лозунгу, а как к рабочему режиму. Системы, сформированные в кризисе, часто оказываются эффективнее тех, что создавались в комфорте, и израильская статистика роста раз за разом подтверждает это. ОЭСР уже пересмотрела свои прогнозы в сторону повышения: ожидается, что Израиль будет расти быстрее среднемировых темпов в 2025 году и вновь ускорится в 2026-м по мере дальнейшего увеличения инвестиций и экспорта.

Стратегический ландшафт отражает ту же реальность. Закупка Германией системы противоракетной обороны Arrow 3 — крупнейшая оборонная сделка в истории Израиля — была не жестом вежливости и не символическим актом, а признанием. В мире, где многие системы чаще дают сбой, чем выполняют свою задачу, немецкие чиновники пришли к выводу, что израильские технологии работают, и что в эпоху стратегической турбулентности надёжность важнее риторики. К сделке подошли предельно серьёзно, и результатом стала система, призванная защищать целый континент. Тем временем, пока в некоторых европейских столицах снова и снова разыгрывают старые реплики, сам регион меняется. Если отдельные страны решат дистанцироваться от Израиля, они рискуют дистанцироваться и от тех возможностей, которые связаны с ним. Израиль никуда не дрейфует; он углубляет связи с партнёрами, для которых важнее содержание, чем театральность.

Соглашения Авраама преобразили Ближний Восток куда быстрее, чем кто-либо прогнозировал. ОАЭ и другие арабские государства сегодня сотрудничают с Израилем в энергетике, кибербезопасности, транспорте и туризме — в сферах, где подобное взаимодействие ещё десять лет назад казалось немыслимым, — и масштаб этого сдвига уже виден.

По данным The Jerusalem Post, объём инвестиций только из ОАЭ вырос примерно с 50 млн долларов в 2020 году до порядка 3,3 млрд долларов в прошлом году. Это не символические жесты, а амбициозные, коммерчески выверенные партнёрства, выгодные обеим сторонам и формирующие новую региональную реальность, которую европейская поза не в состоянии отменить. В этом и состоит то, чего многие критики по-прежнему не хотят понять: ценность Израиля не абстрактна. Она осязаема, измерима и всё более важна для глобальной стабильности. Израильские киберкомпании защищают инфраструктуру от Европы до Азии; его водные технологии поддерживают сельское хозяйство далеко за пределами его границ; его исследователи в сфере ИИ стоят в центре совместных проектов от Кремниевой долины до Сингапура; а его спецслужбы тихо предотвращают теракты в тех самых городах, которые затем его осуждают. Идея "изолировать Израиль" относится уже к другой эпохе.

Вот о чём на самом деле идёт речь. Часть Европы продолжает жить по старому сценарию, но Ближний Восток двинулся дальше, и Израиль стал одним из локомотивов этого движения. Партнёрства, возникающие в рамках Соглашений Авраама, показывают, что сосуществование не просто возможно, но и коммерчески, и стратегически выгодно, и тем самым подтверждают более общий вывод: будущее Израиля будут определять те, кто реально с ним работает, а не те, кто громче всех его критикует.

Резолюции будут приниматься, заявления — звучать, но Израиль продолжит развивать технологии, которые его критикам понадобятся в ближайшее десятилетие. Будут раз за разом зачитываться декларации, а Израиль — и дальше экспортировать системы обороны, защищающие чужое небо. Моральные аргументы будут бесконечно репетироваться, в то время как Израиль спокойно строит экономические основания, которые стабилизируют регион.

Израиль далёк от совершенства и не притворяется обратным, но это одна из немногих стран, которые надёжно выходят из каждого испытания сильнее. Он продолжает изобретать, восстанавливать, выстраивать союзы и превышать ожидания и продолжает завоёвывать доверие — эмоциональное, стратегическое и финансовое.

Именно поэтому Израиль редко надолго оказывается "на дне". Он поднимается снова, потому что всегда так делал, и по мере того как регион перестраивается вокруг тех, кто создаёт, а не позирует, всё более очевидным становится одно: миру Израиль нужен куда больше, чем Израилю нужен мир.