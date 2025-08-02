Украина, Румыния и Молдова создадут региональный киберальянс – СНБО

Украина, Румыния и Молдова решили создать региональный киберальянс. Его цель заключается в практическом взаимодействии в противодействии кибератакам и гибридным угрозам, прежде всего со стороны страны-агрессора России.

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Об этом сообщил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Таким образом, "Украина усиливает лидерство в сфере кибербезопасности", отмечают в СНБО.

О чем речь

Главные принципы такого альянса предусматривают возможность совместного ответа и реагирования на кибератаки, создающие угрозы для нацбезопасности союзников.

"Кроме того – это открытость, которая предусматривает возможность присоединения новых участников среди стран, которые разделяют общие демократические ценности и стратегические приоритеты", – добавили в СНБО.

В частности, сотрудничество Украины, Румынии и Молдовы в альянсе будет заключаться:

в обмене информацией о киберугрозах;

совместной разработке и внедрении решений на основе искусственного интеллекта;

подготовке специалистов, в частности для проведения совместных мероприятий киберобороны;

повышении устойчивости критической инфраструктуры и защите демократических институтов.

Где будет находиться альянс

В конце июля в Черновцах уже состоялись соответствующие консультации сторон по созданию киберальянса. Кстати, этот украинский город для встречи сторон был выбран не случайно. Именно Черновицкая областная военная администрация предоставляет базу для развития альянса.

То есть, региональный центр кибербезопасности будет именно в Черновцах.

По словам главы области Руслана Запаранюка, "это будет способствовать концентрации передовой экспертизы и стратегического роста в области".

Что предшествовало

Напомним, что в июле в Дубровнике в Хорватии состоялась очередная министерская встреча в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Участники выразили поддержку нашей стране в противодействии российской агрессии, а также поддержали вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

"Формирование киберальянса станет важным шагом во исполнение договоренностей президентов Украины, Румынии и Молдовы по результатам четвертого саммита Украина – Юго-Восточная Европа", – объяснили в СНБО.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля российский национальный перевозчик "Аэрофлот" подвергся масштабной хакерской атаке, из-за которой отменил более 100 рейсов и только за сутки потерял не менее 250 миллионов рублей. Общие убытки главного авиаперевозчика страны-агрессора могут достичь нескольких миллиардов. Кроме этого, восстановление IT-систем после кибератаки может занять до года, что ставит под угрозу способность компании выплачивать дивиденды.

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