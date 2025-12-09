Местные налоговики почему-то внезапно решили напомнить плательщикам о существовании минфиновской Национальной стратегии доходов до 2030 года. Единый налог согласно данному документу вскоре будет составлять: для юрлиц 18%, для ФОПов – до 17%.

При этом для физлиц ставки будут дифференцированы по видам деятельности: к примеру, услуги поиметь предельные 17%, а торговля – лишь 3%, однако же облагаться будет именно весь оборот, то есть включая стоимость товаров (а не только надбавка, как пока что можно делать, грамотно используя пункт 292.4 Налогового кодекса Украины).

Первая группа ФОПов значительно сузится, а вторая согласно той же Нацстратегии сольется с третьей – причем при обязательном использовании РРО.

[Кроме того, борьбу с упрощенкой в Украине все настойчивее ведет и настырный МВФ, требуя:

сделать плательщиками НДС всех единоналожников с годовым оборотом более 1 млн гривен (в связи с чем у каждого подобного "сверхФОПа" возникнет необходимость содержать для соответствующего учета еще и бухгалтера);

а также разработать такие критерии трудовых отношений, при которых ФОПы массово станут обычными работниками – с сопутствующими налоговыми последствиями.]

Таким образом, налоговое законодательство обещает быть гораздо жестче, и от упрощенной системы обложения почти ничего не останется.

Интересно, что, например, у американцев стратегия доходов несколько иная:

по словам Илона Маска, за ближайшие три года благодаря развитию Искусственного интеллекта и вообще вследствие роботизации производительность труда вырастет настолько, что рост общей массы товаров и услуг начнет превышать рост массы денежной, а потому государственный долг Соединенных Штатов постепенно обнулится.

Так что жизнь покажет, чья стратегия лучше – удушение микробизнеса или ставка на прогресс и, в частности, ИИ.