"Мы хотим в НАТО и вернуть Крым": Зеленский рассказал, что этому мешает

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет стать членом НАТО, однако несколько стран, в частности США, пока не видят нас в Альянсе. Также наша страна стремится вернуть под свой контроль оккупированный Россией Крым, но сейчас она не имеет достаточной поддержки и сил, чтобы это сделать.

Об этом Зеленский сказал 9 декабря, отвечая на вопросы журналистов. У него спросили, правда ли, что такие заявления о Крыме и НАТО он сделал во время своей первой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Может я это и сказал на первой встрече. И я считаю, что я был прав. И скажу честно: да, у нас сегодня нет сил на все это. У нас нет достаточной поддержки для всего этого. Но я это сказал на первой встрече. Думаю, я мог бы это подтвердить и на последней встрече с Путиным", – ответил глава государства.

Об Украине в НАТО и гарантиях безопасности

"Мы реалисты. Мы хотим действительно в НАТО, на мой взгляд это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран не видят пока что Украину в НАТО. И Россия, безусловно, никогда не будет видеть нас там", – заявил Зеленский.

Он добавил, что для Украины очень важны гарантии безопасности. Со стороны Европы их будет обеспечивать "коалиция желающих", однако кроме этого Киев хочет принятия подписания двустороннего соглашения о гарантиях безопасности со Штатами.

"Они формулируют в 20-пунктном плане это как ту же Статью 5, что есть в НАТО. Мы хотим разбираться подробно по этому вопросу в ближайшие дни и недели. Мы будем понимать детали этих гарантий безопасности. Безусловно, они идут вместе с другими вопросами окончания войны. Нельзя просто закончить, не понимая, какие будут гарантии безопасности", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия не имеет права голоса или вето насчет вступления Украины в НАТО. В то же время внутри Альянса решение о членстве принимается только при единодушном согласии всех стран, а некоторые союзники совместно с Соединенными Штатами пока выступают против.

