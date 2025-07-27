Законопроект о независимости НАБУ и САП должен быть принят безотлагательно: Зеленский после переговоров с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля провел телефонные переговоры с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Во время разговора стороны обсудили евроинтеграцию Украины, усиление санкций против России и ситуацию с работой антикоррупционных органов в нашем государстве.

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Зеленский заверил фон дер Ляйен, что уже на следующей неделе парламент примет законопроект, гарантирующий независимость и эффективность НАБУ и САП, а также отчитался о ходе реформ в нашем государстве. Подробности разговора президент обнародовал в своем Telegram-канале.

Что известно

Ключевыми темами разговора Зеленского и фон дер Ляйен стали европейская интеграция Украины, дальнейшее усиление санкций против России и работа антикоррупционной инфраструктуры в нашем государстве. Последний вопрос приобрел особое значение после принятия парламентом скандального законопроекта 12414, который, по утверждению экспертов, лишил независимости Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Зеленский заверил фон дер Ляйен, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. Есть одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", – говорится в сообщении президента.

Кроме того, по его словам, президент Еврокомиссии узнала о том, как Украина воплощает в жизнь реформы, необходимые для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинг. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", – рассказал глава государства.

Также президент поблагодарил собеседницу за принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России, прежде всего за снижение предельной цены на российскую нефть. Зеленский отметил, что Украина продолжает синхронизацию европейских санкций и что все 18 пакетов действуют в Украине.

"Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему членству в ЕС. Будем над этим работать максимально оперативно", – резюмировал глава государства.

Что предшествовало

После принятия в ВРУ скандальных изменений в законодательство, которыми депутаты фактически лишили независимости НАБУ и САП и который Зеленский подписал в тот же день, в Европе отреагировали заявлениями о встревоженности, отложением решения об открытии первого кластера о вступлении Украины в ЕС (к чему Брюссель был же готов). К тому же, кроме угрозы евроинтеграции, решение нардепов поставило под угрозу также финансовую помощь нашему государству.

Впоследствии стало известно, что ЕС урезал транш финансовой помощи, причиной стало то, что Украина провалила условия Евросоюза для ее получения: не выполнила три индикатора и поздно подала запрос

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