Графики будут круглосуточно: "Укрэнерго" объявило об отключениях 10 декабря

В Украине в среду, 10 декабря отключения электроэнергии будут применяться во всех областях круглосуточно. При этом их общий объем не раскрывается – вероятно, из-за того, что вечером 9 декабря в стране так и не отменили все аварийные отключения не по графикам.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В то же время, ряд облэнерго называет такие объемы отключения тока:

с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;

с 06:00 до 07:00 – 3 очереди;

с 07:00 до 12:00 – 3,5 очереди;

с 12:00 до 17:00 – 4 очереди;

с 17:00 до 19:00 – 3,5 очереди;

с 19:00 до 20:00 – 3 очереди;

с 20:00 до 22:00 – 2,5 очереди;

с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.

Отмечается также, что по всей Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили энергетики.

Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области

Из-за того, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, украинцев просят следить за обновлениями графиков на официальных ресурсах своих облэнерго. В частности, это можно сделать на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ситуация с отключениями скоро может измениться

Кабинет министров принял решение перераспределить потребление и направить больше тока для бытовых потребителей, поэтомупродолжительность отключений электроэнергии для населения в Украине может сократиться. В частности, по данным СМИ, для этого могут сократить количество объектов критической инфраструктуры, а также начать отключать те из них, которые имеют генераторы.

Эксперты при этом отмечают, что общий дефицит генерации из-за российских обстрелов существенно вырос – на его преодоление могут уйти месяцы. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, больше всего во время последнего обстрела пострадали тепловая генерация и высоковольтные сети.

"Повреждена очень существенная часть тепловой генерации. Проще перечислить, что работает, чем что не работает. На восстановление генерации уйдет ощутимое время. Речь идет о месяцах, а не неделях", – отметил эксперт.

По его словам, ситуация в энергетике может ощутимо улучшиться уже через 3-4 дня. Впрочем, для нормального восстановления понадобится 10-12 недель, и даже после этого времени будет дефицит.

"Сейчас мы находимся в первой стадии восстановления высоковольтных сетей. Две атаки произошли довольно существенные. С одной стороны мы убедились, что там, где есть защита, ситуация значительно лучше. К сожалению, она не повсюду. Есть существенные потери по оборудованию. Прежде всего там, где не было защиты", – отметил Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк уверен, что зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.

