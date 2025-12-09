Графики будут круглосуточно: "Укрэнерго" объявило об отключениях 10 декабря
В Украине в среду, 10 декабря отключения электроэнергии будут применяться во всех областях круглосуточно. При этом их общий объем не раскрывается – вероятно, из-за того, что вечером 9 декабря в стране так и не отменили все аварийные отключения не по графикам.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". В то же время, ряд облэнерго называет такие объемы отключения тока:
- с 00:00 до 06:00 – 2,5 очереди;
- с 06:00 до 07:00 – 3 очереди;
- с 07:00 до 12:00 – 3,5 очереди;
- с 12:00 до 17:00 – 4 очереди;
- с 17:00 до 19:00 – 3,5 очереди;
- с 19:00 до 20:00 – 3 очереди;
- с 20:00 до 22:00 – 2,5 очереди;
- с 22:00 до 24:00 – 2 очереди.
Отмечается также, что по всей Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – отметили энергетики.
Где узнать свой график и очередь отключения в каждой области
Из-за того, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, украинцев просят следить за обновлениями графиков на официальных ресурсах своих облэнерго. В частности, это можно сделать на сайтах:
Ситуация с отключениями скоро может измениться
Кабинет министров принял решение перераспределить потребление и направить больше тока для бытовых потребителей, поэтомупродолжительность отключений электроэнергии для населения в Украине может сократиться. В частности, по данным СМИ, для этого могут сократить количество объектов критической инфраструктуры, а также начать отключать те из них, которые имеют генераторы.
Эксперты при этом отмечают, что общий дефицит генерации из-за российских обстрелов существенно вырос – на его преодоление могут уйти месяцы. По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, больше всего во время последнего обстрела пострадали тепловая генерация и высоковольтные сети.
"Повреждена очень существенная часть тепловой генерации. Проще перечислить, что работает, чем что не работает. На восстановление генерации уйдет ощутимое время. Речь идет о месяцах, а не неделях", – отметил эксперт.
По его словам, ситуация в энергетике может ощутимо улучшиться уже через 3-4 дня. Впрочем, для нормального восстановления понадобится 10-12 недель, и даже после этого времени будет дефицит.
"Сейчас мы находимся в первой стадии восстановления высоковольтных сетей. Две атаки произошли довольно существенные. С одной стороны мы убедились, что там, где есть защита, ситуация значительно лучше. К сожалению, она не повсюду. Есть существенные потери по оборудованию. Прежде всего там, где не было защиты", – отметил Харченко.
Как сообщал OBOZ.UA, при этом член Комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк уверен, что зимний период 2025-2026 годов в Украине пройдет без масштабных блэкаутов благодаря отработанным алгоритмам работы энергосистемы. Временные отключения возможны лишь локально и зависят от погоды и интенсивности воздушных атак.
