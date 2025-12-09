'Это было условие Славы'. Марина Боржемская – о судьбе общего имущества с Вячеславом Узелковым, громких заявлениях свекрови и закулисье 'Зважених та щасливих'

Марина Боржемская – фитнес-тренер, основательница онлайн-программ для похудения. Получила широкую известность как тренер проекта "Зважені та щасливі". Мы пообщались во время премьеры сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли", которая состоялась в одном из столичных кинотеатров.

В интервью OBOZ.UA Марина Боржемская рассказала о закулисье нового сезона "Зважених та щасливих", поделилась фрагментами личной жизни: воспитанием сына и дочери, жизнью на два города. А также впервые прокомментировала слухи о конфликте со свекровью после смерти бывшего мужа, известного боксера Вячеслава Узелкова, и объяснила, почему сейчас выбирает тишину вокруг новой любви.

– Марина, вы видели первый сезон сериала "Кофе с кардамоном"?

– Слышала о нем очень много хорошего, но все же не дошла, чтобы пересмотреть. Думаю, что после знакомства со вторым сезоном обязательно вернусь к первому. Из-за загруженности в работе у меня обычно остается мало времени. Если и включаю какой-то сериал, он затягивает, а это требует немало часов. А я работаю нон-стоп, поэтому в свободные минуты чаще выбираю книги.

– На каком этапе сейчас съемки проекта "Зважені та щасливі"?

– Финал будем снимать 10 декабря. Я активно готовлю своих участников – и уже знаю, что некоторые изрядно удивят результатами. У меня есть очень целеустремленные, упрямые в лучшем смысле участники. И телезрители, которые смотрят этот проект, знают, о ком говорю.

– Чем этот сезон "Зважених та щасливих" отличается от предыдущих?

– Этот сезон снимался во время войны. У нас и так была длинная пауза из-за ковида, а теперь стало еще сложнее – и в организации, и в эмоциональном состоянии людей, потому что психологически все мы очень истощены. Во время съемок над базой пролетали дроны, в студию, где проходило взвешивание, прилетела ракета (в июле 2025 года во время очередного обстрела Киева враг уничтожил павильон, который был основной локацией для большинства студийных проектов СТБ – "Все буде добре", "Один за всех", "Тайны ДНК", "ДНК. Свои", "Как найти любовь", "Холостяк. Жизнь после проекта", а также взвешиваний и постшоу реалити "Зважені та щасливі" и других проектов телеканала. – Ред.).

Многие говорят, что в предыдущих сезонах результаты участников были лучше. Но тогда люди приходили в программу без того огромного бремени, которое сейчас имеет каждый. В этом сезоне многие участники – переселенцы, некоторые потеряли родных, другие переживают за близких на передовой. Каждый имеет свою историю, и она влияет на процесс. Одна из моих участниц, уже вернувшись домой, получила новости о муже, который долгое время считался пропавшим без вести. Она узнала его по шраму – сейчас идет официальное подтверждение через ДНК... Это очень болезненный момент. Она призналась, что без нашей ежедневной поддержки, без общения ей бы было гораздо труднее справиться с этим всем.

Ты проживаешь эти истории вместе с людьми и понимаешь, насколько тяжелее сейчас дается каждый шаг, каждый результат. Но именно поэтому этот сезон – об очень важном. Мы поднимаем темы, которые сегодня есть во многих семьях. И, думаю, этот сезон получился особенным – прежде всего по своей эмоциональности и искренности.

– А если бы вам предложили сняться в кино, согласились бы?

– Интересно, но мне такого еще никогда не предлагали. Не уверена, сразу смогла бы согласиться, но, пожалуй, попробовала бы – это был бы мой первый подобный опыт. Когда меня когда-то пригласили стать тренером в "Зважених та щасливих", тоже сомневалась. Я не была публичным человеком и не понимала, выдержу ли работу в кадре – это же и большая нагрузка, и стресс. Я хорошо знаю свое дело, владею многими секретами похудения, однако когда понимаешь, что на тебя одновременно смотрит куча камер, – это совсем другое. Но та команда, в которую пришла, очень меня поддержала. Первый сезон был тяжелым, во втором стало значительно легче, а в этом сезоне я уже зашла в проект, который чувствуется очень родным.

– Кто из участников проекта вам больше всего понравился и с кем поддерживаете отношения?

– Я поддерживаю отношения абсолютно со всеми участниками – сейчас они находятся на домашнем похудении. Ежедневно присылают мне свои рационы, отчитываются об активности – ведь это моя команда, и ко всем отношусь одинаково. Люблю каждого из них.

Если говорить об особых взаимосвязях, мне очень близка Майя Безродная, директор Китайгородского лицея. Когда познакомились, она напомнила мне меня саму в прошлом – женщину, которая часто ставила себя на последнее место. Майя искренняя, заботливая, внимательная к каждому, с кем общается. Когда читала ее анкету, сразу поняла, что она станет любимицей проекта, – так и случилось. Все ее обожают. Во время проекта Майя прошла большую трансформацию: она научилась уделять время себе, говорить "нет", уверенно относиться к себе. Для меня это большая победа, потому что теперь она больше уважает себя и понимает, что это помогает и в семье, и в жизни в целом.

У меня также замечательные ребята в команде, особенно хочу вспомнить нашего капитана Вячеслава Грабового – невероятного человека. И те участники, кто был в прошлых сезонах, остаются со мной на связи – мы общаемся. Они всегда могут обратиться ко мне за помощью, и я всегда готова поддержать.

– В этом году команда проекта пополнилась новичками: тренером стал Алексей Новиков – самый сильный мужчина планеты, а ведущим – действующий военный Даниэль Салем. Просили ли они у вас советов, как у человека с опытом нескольких сезонов?

– Не могу сказать, что Алексей ожидал от меня советов. Он очень амбициозный спортсмен, уверенный в своих знаниях и подходах. Для сравнения: когда в одном из сезонов тренером был Иракли Макацария, он часто спрашивал совета, уточнял, на чем лучше сделать акцент. Алексей же работал более самостоятельно – у него свой стиль. Даниэль Салем очень естественно вливался в команду. Он с первых дней искренне поддерживал участников, и они это очень ценили. Мне кажется, его появление – один из самых удачных выборов этого сезона. Мне в свое время очень нравилась Олеся Жураковская как ведущая и Анита Луценко – она понимала, для кого работает, как лучше что сделать. А для Даниэля эта тематика – абсолютно новая, однако он настолько удачно дополнил проект, что, уверена, зрителям это понравилось.

– Ваш родной город – Винница. Где вы сейчас проводите больше времени – там или все же в Киеве?

– Фактически я живу на два города. В Киеве снимаю жилье – обычно в разных местах, потому что люблю смену локаций. В Виннице – мой дом, и дети преимущественно проводят время именно там, потому что город спокойнее, чем Киев. Во время съемок проекта жила в Ирпене – так было удобнее добираться на съемки. Проект три месяца арендовал для меня квартиру. Ирпень – очень красивый город, мне там действительно понравилось. Я уже не впервые там живу во время съемок и всегда с радостью туда возвращаюсь.

– Расскажите о сыне и дочери. Судя по фотографиям в соцсетях, они очень быстро взрослеют.

– Роберту уже 16, а Оливке – 13. И сейчас мы как раз проходим ее непростой подростковый период. У Оливии происходит такая себе сепарация от меня: она хочет показать, что уже взрослая, и я позволяю ей это делать – мягко поддерживаю, помогаю. С Робертом, откровенно говоря, такого не было. Он более спокойный, менее эмоциональный. А Оливка – это просто водоворот эмоций, она проживает все очень искренне и открыто, как чувствует. Роберт, кстати, умеет находить к ней подход. А она умело руководит нами – знает, что сказать мне, что сказать брату. Такой маленький куратор в доме.

Как я с этим справляюсь? Вспоминаю себя в ее возрасте. Что говорили мне мои родители, особенно разговоры с папой – он психолог. Я помню свои подростковые эмоции и изменения и стараюсь быть для нее таким спокойным "берегом". Сейчас время другое – дети могут даже у ИИ что-то спросить, если волнует. Но я всегда говорю: "Оливка, если нужен мой совет, я рядом". Просто иногда ей нужно несколько дней паузы – просто обнимать ее, спокойно говорить о разном. И тогда она открывается и делится своими переживаниями. С Робертом все было проще: он проходил этот период очень ласково и открыто. Так странно: дети – совершенно разные, хотя воспитываешь их одинаково. И это интересно и очень классно.

– Марина, а чем вы зарабатываете на жизнь? Вот проект завершится – что дальше?

– У меня есть собственная онлайн-программа, посвященная здоровым привычкам и улучшению самочувствия, которой пользуются люди со всего мира. Они покупают мои программы, потому что откликается то, что я делаю и о чем говорю. Мы работаем со спортом, активностью и общим образом жизни. Также имею клиентов, с которыми работаю индивидуально.

Моя работа связана с поддержкой людей, но для меня важно не просто помочь достичь определенных внешних изменений – похудеть на десяток килограммов и более. Я сосредотачиваюсь на внутреннем состоянии человека: его мыслях, отношении к себе, эмоциональном балансе. Часто важно найти, откуда возникли трудности – почему человек набрал вес, почему изменилось восприятие собственного тела, что вызывает дискомфорт. Когда человек находит внутренние причины, гораздо легче двигаться к здоровым привычкам и гармонии с собой.

– То есть вы, как папа, тоже погружаетесь в психологию?

– Ну, частично да. Советуюсь ли я с папой? Я могу с ним говорить абсолютно на все темы. Это мой друг, это тот человек, от которого у меня вообще нет секретов. С мамой так же, но с папой больше. У меня действительно замечательные родители – и так было всегда, с самого детства.

– Вы сами обеспечиваете себя и двоих детей. Сколько денег вам нужно, чтобы комфортно себя чувствовать?

– Хочу сказать, что сумма ежемесячно может отличаться. Например, в Виннице я арендую жилье – плачу 15 тысяч гривен плюс коммунальные. С декабря аренда растет, мне нужно на 5 тысяч больше работать. Есть расходы на школы, на одежду. Это не всегда регулярные расходы, но что-то все равно нужно обновлять – Оливка очень стремительно выросла, Роберт – тоже. Хочется одевать их красиво и обеспечивать всем. Если говорить в целом, то в месяц может идти и 50 тысяч гривен, и 60 – все зависит от ситуации. Например, когда приезжаю в Киев, мне также нужно оплачивать жилье, а это дополнительные расходы. Плюс я помогаю родителям – они уже пенсионеры. Считаю, что в определенном возрасте дети должны заботиться о своих родителях. Они когда-то заботились о нас, а теперь должен поддержать их.

– Знаю, что вы не очень хотите это обсуждать, но все же попробую: помирились ли вы с бывшей свекровью, которая после смерти Вячеслава Узелкова (ушел из жизни из-за болезни в ноябре прошлого года. – Ред.) сделала ряд публичных заявлений, в частности, обвинила вас в том, что вы якобы запрещали ее сыну с ней общаться?

– А мы и не ссорились. Я не знаю, почему появилось это интервью, и не хочу это комментировать. Я уважаю маму Славы и всегда относилась к ней с большим уважением. У нас все время были хорошие отношения. Мы постоянно были на связи, я поддерживала ее, приводила к ней внуков. Понимаю, что после потери сына она переживала очень тяжелый период, и отношусь к этому с пониманием. Я человек ненавязчивый: если о чем-то просят – помогу, позвоню, поинтересуюсь, нужна ли моя поддержка. Честно говоря, мне не хочется снова поднимать эту тему... Из всего этого сделала для себя вывод: не стоит обсуждать подобные вещи без присутствия того человека, о котором идет речь. Когда не можешь услышать и ответить – это не о честности.

– Как вы пережили новость о смерти бывшего мужа?

– Опять же, на эту тему мне бы не хотелось сейчас говорить, но последние дни его жизни я и дети провели возле него в больнице.

– Вы упоминали, что сейчас арендуете жилье. А какова судьба квартиры, в которой вы жили во время брака с Вячеславом Узелковым?

– Квартиру я переписала на его маму после нашего развода. Мы с детьми там не проживали, жилье было оформлено на меня, но я передала ей все права. Это было условие Славы, но не жалею об этом решении. Все, что мне нужно, заработаю.

– А ваше сердце сейчас свободно или вы в отношениях?

– Сейчас у меня очень приятный период в жизни – рядом со мной есть человек, с которым мне комфортно, интересно, мы на одной волне. Но больше, извините, не хочу рассказывать – оставлю это личным. Сейчас непростое время для многих людей. Многие женщины потеряли на войне мужей или ждут их. Это очень тонкая тема. И даже если бы не было войны, я все равно не хотела бы комментировать свои отношения, потому что это моя приватность. Когда-то моя личная жизнь была на всеобщее обозрение, а теперь мне важна тишина – это, пожалуй, о взрослости.

