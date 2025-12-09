'Хорошо работают': Зеленский сказал, какие ракеты отечественного производства уже применяет Украина

Украина уже применяет ряд ракет собственного производства для ударов по российским целям. Ранее публичной информации было немного, а данные о якобы применении украинских ракет часто появлялись в российских пабликах.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о состоянии национальной ракетной программы. Комментарий Зеленского стал ответом на уточняющий вопрос журналиста The Insider о том, на каком этапе находится украинская ракетная программа.

"Пока что информация только о применении "Нептунов", и я так понимаю, что наши медиа получают эту информацию из различных пабликов Российской Федерации. Да? Скажу откровенно. Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", длинные "Нептуны", "Паляницу", "Фламинго", а также "Сапсан". Скажу честно, начали", – подтвердил президент.

Программа и возможности

В своем ответе Зеленский пояснил, что детали относительно количества примененных ракет и точных обстоятельств пока не разглашаются. Он отметил, что пока не хочет, чтобы Россия знала все технические и тактические нюансы, поэтому комментирует ограниченно.

Президент добавил, что "Нептуны" действительно хорошо работают" и что бывает много случаев, когда российская сторона лишь предполагает их применение, но так и должно оставаться. Украинская сторона сохраняет пространство для неопределенности, которая может быть стратегическим преимуществом.

"Я не буду говорить в количестве, отвечу достаточно риторически, если можно так, на этот вопрос. Не риторически, а обобщенно на этот вопрос. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали. "Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", – ответил Зеленский.

Расширенная линейка вооружений

Зеленский также подтвердил, что в перечень уже задействованных ракет входят крылатые"Фламинго", которые способны преодолевать до 3000 километров. Производство этой модели перешло в серийную фазу, а, по словам президента, массовый выпуск ожидается до конца года. Ранее украинская сторона успешно провела испытания дальнобойного вооружения, и эти результаты дали толчок более масштабному запуску программы.

Отдельного внимания заслуживает упомянутый "Сапсан" – проект, реализуемый в Украине уже не один год. Учитывая то, что президент включил его в перечень ракет, которые уже применяются, можно предположить: комплекс достиг рабочей готовности.

Стоит отметить, что развитие ракетной программы происходит в условиях постоянного давления и ограниченных ресурсов. Но все же есть определенный сдвиг в сторону технологической самостоятельности, и это теперь подтверждено официально.

