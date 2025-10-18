'Твоя мама': в Белом доме по-хамски ответили на вопрос о выборе места встречи Трампа с Путиным

В Белом доме грубо ответили на вопрос о том, кто именно выбрал Венгрию местом предстоящей встречи президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Репортеру нахамили пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт и директор по коммуникациям Стивен Чун.

Об этом сообщает HuffPost. Там напомнили, что столица Венгрии была местом подписания Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина отказалась от тысяч единиц ядерного оружия, унаследованных после распада Советского Союза. Киев сделал это в обмен на гарантии того, что Россия будет уважать территориальную целостность Украины.

"Путин нарушил это обещание своим вторжением и аннексией Крыма в 2014 году, десятилетним военным наступлением на Донбасс, а затем полномасштабным вторжением в 2022 году. Он продолжает убивать украинских мирных жителей в их домах и по сей день с помощью регулярных атак беспилотников и ракет. Учитывая все это, HuffPost спросил Белый дом: кто выбрал Будапешт?" – сообщили в издании.

Ответ администрации американского президента оказался поразительным."Твоя мама это сделала", – сказала Ливитт. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун через минуту добавил гораздо лаконичнее: "Твоя мама".

После этого репортер HuffPost спросил Ливитт, считает ли она свой ответ смешным.

"Мне смешно, что ты на самом деле считаешь себя журналистом. Ты – ультралевый халтурщик, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег из СМИ, просто они не говорят тебе этого в лицо. Прекрати присылать мне свои неискренние, предвзятые и бессмысленные вопросы", – ответила она.

В HuffPost заверили, что они продолжат задавать вопросы спикерам Трампа, особенно те, на которые они не хотят отвечать. "Школьные насмешки нас не остановят", – отметили журналисты.

Напомним, что сам Трамп объяснил – он намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным именно в Венгрии потому, что это "безопасная страна". Кроме того, лично американскому лидеру нравится венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому Трамп рассчитывает на "замечательный прием".

Трамп встретится с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной.

Трамп также отметил, что в переговорах в Будапеште примет участие венгерский премьер Виктор Орбан. По словам лидера США, его переговорам с Путиным в Будапеште будут предшествовать переговоры на министерском уровне.

"Встреча с Путиным состоится в течение двух недель. Сначала Рубио встретится с Лавровым через неделю. И потом и мы с Путиным. И Виктор Орбан примет встречу, пришло время", – сказал Трамп.

Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с российским диктатором. Президент США добавил, что, по его мнению, Путин хочет прекратить войну, иначе бы он так не говорил.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что по телефону обсудил с американским президентом Дональдом Трампом проведение его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

Орбан считает Будапешт единственным европейским городом, где возможна встреча Трампа и Путина.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова обеспечить руководителям США и России "безопасные и спокойные условия" для переговоров. Очевидно, Будапешт не планирует выполнять ордер Международного уголовного суда и арестовывать кремлевского диктатора.

Сийярто также сказал, что его страна гарантирует российскому диктатору беспрепятственный въезд.

