'Санкции не помешают': в ЕС определились, пустят ли Путина на саммит в Венгрии

Венгрия подтвердила готовность обеспечить въезд президенту России Владимиру Путину для участия в запланированном саммите с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Правительство создаст все необходимые условия для проведения переговоров.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Петера Сийярто. Он подчеркнул, что страна гарантирует российскому диктатору беспрепятственный въезд.

Несмотря на ордер на арест Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, Венгрия не намерена выполнять это решение. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще в апреле заявил о намерении страны выйти из-под юрисдикции суда, отметив, что его ордера не будут иметь юридической силы на территории Венгрии.

Точные даты встречи Трампа и Путина определят после переговоров между главами внешнеполитических ведомств США и России, которые планируют провести на следующей неделе.

Что известно о встрече Трампа и Путина

В четверг, 16 октября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон. Американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с группой уполномоченных представителей.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 16 октября, заявил, что по телефону обсудил с американским президентом Дональдом Трампом проведение его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

