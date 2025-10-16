Орбан после разговора с Трампом анонсировал 'мирный саммит США-Россия' в Венгрии: что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 16 октября, заявил, что по телефону обсудил с американским президентом Дональдом Трампом проведение его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

По информации со страницы Орбана в соцсети X (бывший Twitter), премьер написал: "Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США-Россия продолжается. Венгрия — остров мира!"

Ранее он также подчеркнул готовность Венгрии принять встречу президентов: "Запланированная встреча между президентами США и России - это отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!"

Орбан отметил важность мирного диалога и позицию Будапешта как "острова мира". Он выразил надежду, что переговоры будут способствовать снижению напряженности в мире. Политик также поблагодарил американского лидера за продуктивный разговор и отметил, что Венгрия открыто поддерживает любые мирные инициативы.

Следующие шаги по подготовке саммита предусматривают встречи советников высокого уровня со стороны США и России уже на следующей неделе. Американскую сторону возглавит госсекретарь Марко Рубио вместе с другими назначенными лицами. Трамп назвал предварительный разговор с Путиным продуктивным и заверил в дальнейшей координации для проведения саммита.

Напомним, сегодня Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более двух часов и, по словам американской стороны, были продуктивными. По его словам, успех на Ближнем Востоке поможет в переговорах по прекращению войны между Россией и Украиной.

президент США Дональд Трамп считает, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным может состояться. Несмотря на сложную ситуацию Трамп "считает это возможным" и был бы рад видеть такую встречу.

