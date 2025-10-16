'Посмотрим, сможем ли положить конец этой бесславной войне': Трамп планирует встретиться с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной.

Видео дня

Об этом американский лидер заявил после разговора с главой Кремля в четверг, 16 октября, во время которого стороны договорились о ряде дипломатических контактов высокого уровня. Трамп заявил, что этот разговор стал "значительным шагом вперед" в вопросе мирного урегулирования.

Трамп встретится с Путиным в Венгрии

По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон. Американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с группой уполномоченных представителей. Место проведения встречи будет определено.

"Затем мы с Путиным встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы увидеть, сможем ли мы положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной", – подчеркнул президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин впервые встретились после возвращения первого в Белый дом. Местом для встречи, основной темой которой объявлена российско-украинская война, определили американский штат Аляска.

При этом глава Кремля Владимир Путин считает, что между ним и Трампом якобы достигнуто "понимание" относительно путей мирного завершения войны в Украине. Но диктатор РФ во время встречи с американским лидером предоставил ему ложную информацию о войне в Украине. В частности, главарь Кремля демонстрировал американцу карты со "странными схемами" оккупации всего востока Украины и дальше на запад и север, включая оккупацию Киевщины.

В то же время Трамп в последнее время неоднократно публично выражал разочарование поведением Путина. Американец заявлял, что не доверяет Путину, но не прекращает с ним контакты, надеясь достичь мирного соглашения по Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!