'Орбан нам нравится': Трамп объяснил, почему выбрал Венгрию для переговоров с Путиным

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным именно в Венгрии потому, что это "безопасная страна". Кроме того, лично американскому лидеру нравится венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Поэтому Трамп рассчитывает на "замечательный прием".

Именно так президент США объяснил выбор места встречи с главарем Кремля во время общения с журналистами в Белом доме в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем, по словам Трампа, это именно он решил предложить встречу в столице Венгрии.

"Нам нравится Виктор Орбан. А ему нравится то, что он мне нравится. Еще это безопасная страна. Орбан был и является хорошим лидером в том, как руководит своим государством, успел решить много проблем, которые есть у других стран", – в частности, сказал Трамп.

Американский президент выразил уверенность, что в качестве хозяина страны, где состоится встреча, Орбан "устроит замечательный прием".

Но, к сожалению, не объяснил, для кого именно Венгрия является безопасной. Напомним, что Венгрия уже гарантировала "безопасный въезд" главарю Кремля, несмотря на европейские санкции и соответствующие запреты.

Что предшествовало

В четверг, 16 октября, Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Также Трамп намекнул, что поставки ракет Tomahawk в Украину в ближайшее время не состоится, а предложенные американскими законодателями санкции против РФ отложат.

В то же время в Кремле утверждают, что они якобы "сохраняют открытость к мирному урегулированию" войны против Украины. Конкретной даты новой встречи Путина и Трампа пока россияне не называют: она может состояться в течение двух недель или чуть позже.

Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон. Американскую делегацию возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с группой уполномоченных представителей.

Как сообщал OBOZ.UA, сам Виктор Орбан уже по телефону обсудил с Трампом проведение его встречи с российским диктатором в Будапеште. Прокремлевский политик подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

