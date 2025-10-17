Зеленский будет на связи, когда я буду встречаться с Путиным, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский будет на связи во время его предстоящей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, переговоры, скорее всего, состоятся в Венгрии и будут иметь двусторонний формат.

Видео дня

Для встречи Трампа и Путина рассматривают Будапешт. Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами на встрече с Зеленским в Белом доме в пятницу, 17 октября.

"Скорее всего, это будет моя двусторонняя встреча с Путиным, но мы будем на связи с Зеленским", – сказал Трамп о своей предстоящей встрече с российским диктатором в Венгрии

Президент США добавил, что, по его мнению, Путин хочет прекратить войну, иначе бы он так не говорил. "Я думаю, Зеленский также хочет, чтобы это закончилось", – добавил Трамп.

Зеленский готов говорить с Путиным в любом формате

На вопрос репортера, пойдет ли он на уступки ради прекращения войны в Украине, Зеленский ответил:

"Прежде всего, я думаю, что нам нужно сесть и говорить. Второй момент, нам нужно прекращение огня. Даже сейчас вы видите на Ближнем Востоке, очень трудно соблюдать режим прекращения огня", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что готов говорить в любом формате: "Двусторонний, трехсторонний: это не имеет значения. Справедливый мир. Это важно".

По словам президента Украины, обеспечение двусторонних гарантий безопасности стороны и США является "важнейшим документом, потому что США очень сильны".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудят телефонный звонок лидеров США и РФ, возможность переговоров Украины и России на уровне лидеров, а также поставки ракет Tomahawk и другого вооружения, санкции против РФ и тому подобное.

Накануне, 16 октября, американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

В то же время в Кремле утверждают, что они якобы "сохраняют открытость к мирному урегулированию" войны против Украины. Конкретной даты новой встречи Путина и Трампа пока россияне не называют: она может состояться в течение двух недель или чуть позже.

В свою очередь Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов к диалогу с российским диктатором. По его мнению, именно Путин принимает все ключевые решения в Кремле, поэтому переговоры с ним имеют смысл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!