'Я думаю, что мы добьемся успеха': Трамп заявил, что встреча с Путиным в Будапеште может состояться в течение двух недель

В четверг, 16 октября, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Также Трамп намекнул, что поставки ракет Tomahawk в Украину в ближайшее время не состоится, а предложенные американскими законодателями санкции против страны-агрессора отложат.

Об этом и другом Дональд Трамп рассказал сразу после разговора с Путиным. Он также отметил, что в переговорах в Будапеште примет участие венгерский премьер Виктор Орбан.

Встреча в Будапеште

По словам Трампа, его переговорам с Путиным в Будапеште будут предшествовать переговоры на министерском уровне. К какой из встреч присоединится Орбан, американский президент не уточнял.

"Встреча с Путиным состоится в течение двух недель. Сначала Рубио встретится с Лавровым через неделю. И потом и мы с Путиным. И Виктор Орбан примет встречу, пришло время", – в частности, сказал Трамп.

Также Трамп напомнил, что вскоре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским(который уже направляется в Вашингтон), и "расскажет ему о звонке".

"У них проблема, они плохо ладят друг с другом. Поэтому очень сложно устраивать встречи. Итак, я думаю, что мы устроим что-то отдельно, но это будет равнозначно. Мы встретимся и будем говорить со сторонами, и думаю, что мы добьемся успеха", – сказал американец.

Что предшествовало

Трамп напомнил, как встречался с Путиным на Аляске. По этому поводу он отметил, что "произошел прогресс", однако на несколько вопросов, какой именно прогресс он имеет в виду, президент США ответить не смог. И поэтому, по обыкновению, вспомнил своего "тупого" предшественника (буквально – stupid, именно это слово он использовал.

"Мне просто кажется... Смотрите, это просто чувство. Все, чем я занимался в жизни – заключал сделки. Я это хорошо делаю. Я заканчивал войны, а Байден начинал войны, потому что он тупой", – сказал Трамп.

По его определению, "Аляска подготовила почву", и теперь должна состояться новая встреча с Путиным.

Вопрос санкций

Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн призвал принять законопроект о санкциях против России. У американского президента спросили о дальнейшей судьбе этого законопроекта, но Трамп отметил, что санкции "сейчас не ко времени" и, возможно, их примут "через неделю-другую".

"Тьюн еще не знает о моем разговоре с Путиным, поэтому я буду говорить с сенатором. Это был такой продуктивный звонок, что мы можем закончить... Я буду говорить с с Тьюном, и со спикером Майком Джонсоном, и мы примем правильные решения. В целом я не против, просто сейчас это не ко времени. Это может произойти через неделю-другую", – сказал Трамп.

Предоставление ракет Украине

Американский лидер не сказал прямо, будут ли предоставлены Украине ракеты Tomahawk. Но он довольно прозрачно намекнул, что в ближайшее время – нет, эти ракеты Америка Украине не предоставит.

"Мы немного говорили о "Томагавках", но я говорю вам: нам в США самим нужны "Томагавки" для нас. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать запасы. Итак, я не знаю, что мы можем сделать в этом плане", – сказал Трамп.

Президент США также признался, что во время разговора с российским диктатором последний "пытался отговорить от продажи" этих ракет Украине.

"Конечно, пытался. А что вы думаете, он скажет "пожалуйста, продай им "Томагавки", я буду очень благодарен"? На самом деле я сказал:"Ты не против если я продам пару тысяч "Томагавков" твоему противнику?" Я так ему и сказал. И ему не понравилась эта идея, совсем не понравилась идея", – ответил Трамп на соответствующий вопрос и рассмеялся.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины подтвердил, что во время предстоящего разговора с Дональдом Трампом планирует обсудить возможность передачи Украине систем ПВО "Пэтриот" и крылатых ракет "Томагавк". По его словам, уже определены предварительные контуры решений, которые могут усилить украинскую оборону.

