В Венгрии заявили, что примут Путина "с уважением", "забыв" об ордере на арест от МУС

Венгрия готова обеспечить руководителям США и России Дональду Трампу и Владимиру Путину "безопасные и спокойные условия" для переговоров. Очевидно, Будапешт не планирует выполнять ордер Международного уголовного суда и арестовывать кремлевского диктатора.

Видео дня

Предстоящий саммит прокомментировал министр иностранных дел Петер Сийярто на брифинге 17 октября. Глава венгерского дипломатического ведомства пообещал, что его государство организует необходимые условия для визита лидеров.

Венгрия – "остров мира"

Сийярто выразил уверенность, что российско-украинская война не имеет решения на поле боя, поэтому "мира можно достичь только переговорами".

"Венгрия, как остров мира, готова принять саммит, мы обеспечим все условия для того, чтобы президенты провели плодотворные переговоры между собой и таким образом мир вернулся в Европу", – заявил на своей странице в Facebook глава МИД.

Он сообщил, что страна уже начала подготовку. Выступая перед прессой, политик назвал Венгрию одной из самых безопасных стран мира для такой встречи.

"Мы также, конечно, будем с уважением приветствовать "президента" Владимира Путина. Мы обеспечим его въезд в Венгрию, успешное проведение переговоров здесь, а затем возвращение домой", – подчеркнул министр.

Сийярто сказал, что Венгрия – "суверенная страна", поэтому с "уважением" примет главу Кремля как гостя.

Путина должны были бы арестовать, но...

Путину грозит арест Международного уголовного суда за военные преступления, а именно подозрение в содействии незаконному перемещению и депортации населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины. Соответствующий ордер был выдан в 2023 году.

Однако, судя по заявлениям Сийярто, Венгрия не планирует выполнять решение МУС, хотя страна и ратифицировала Римский статут.

Отметим, что Путин уже успешно ездил в Таджикистан, где ордер на арест не выполнили, а также в Монголию – еще одну страну-ратификанта Римского статута.

Как ранее писал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство "максимально поддерживает" проведение новой встречи президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште. Государство готово оказать любую помощь партнерам в Венгрии для организации этого саммита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!