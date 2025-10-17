'Единственное место': Орбан сделал заявление о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает Европе собственные дипломатические каналы с Россией. Также он заявил, что поддерживает возможную встречу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента России Владимира Путина именно в Будапеште.

Видео дня

Об этом он заявил в одном из своих интервью. Орбан считает Будапешт единственным европейским городом, где возможна встреча Трампа и Путина.

"Будапешт – это по сути единственное место в Европе, где может состояться такая встреча. Если рассматривать с политической точки зрения, почему именно здесь, то можно подытожить, что мы были единственным европейским государством, которое с самого начала имело закрытые дипломатические каналы", – отметил Виктор Орбан.

Также он добавил, что урок для европейских государств заключается в пересмотре военных стратегий.

Что предшествовало

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 16 октября сообщил, что обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом проведение встречи с Владимиром Путиным в Будапеште. Орбан подчеркнул, что страна готова принять переговоры.

По его словам, "подготовка к мирному саммиту США–Россия продолжается, Венгрия – остров мира".

На следующей неделе запланированы встречи советников США и России. Трамп охарактеризовал предыдущий разговор с Путиным как продуктивный и подтвердил координацию для проведения саммита.

Напомним, Вашингтон все четче демонстрирует готовность перейти от дипломатии к реальному давлению. Во время последнего заседания "Рамштайна" глава Пентагона Пит Хегсет заявил: если война в Украине не приблизится к завершению, США вместе с союзниками "заставят Россию платить". Он не назвал конкретных шагов, однако подчеркнул, что обязательства НАТО "быстро воплотятся в реальные возможности" – прозрачный намек на дальнобойные системы вооружений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!